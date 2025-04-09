Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.
Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.
Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Гендиректор Shopify заявил, что компания не будет расширять штат, пока не будет доказано, что ИИ не может выполнить необходимую работу. Он призвал команды сначала использовать ИИ для достижения результатов.
Марк Карни заявил, что тарифы Трампа вредят экономике США и миру. Канада готова защитить себя, снижая торговые барьеры и налаживая связи с другими странами.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Страны ЕС планируют согласовать контрмеры против пошлин, введенных Трампом, на сумму до 28 миллиардов долларов. Это может привести к глобальной торговой войне и рецессии.
6 апреля отмечаем Международный день спорта, День геолога, День работника следственных органов, Всемирный день настольного тенниса и День боев на подушках. Чествуем святых Мефодия и Евтихия.
Исследование показало, что ежедневное плавание в ледяной воде в течение недели улучшает аутофагию и уменьшает воспаление. Холод может замедлить старение на клеточном уровне.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
Новые тарифы США приведут к сокращению ВВП Польши на 0,4%, что составляет более 236 млн евро. Дуда назвал это ударом от союзника.
Новые пошлины Трампа могут привести к сокращению рекламных бюджетов в Голливуде. Бренды пересматривают расходы из-за экономической неопределенности, что ударит по традиционным медиа.
Лидеры Канады и Мексики обсудили совместный план действий против торговых ограничений, введенных США. Карни заявил о намерении бороться с несправедливыми действиями.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о рекордном увеличении оборонных расходов. Также обсуждается увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.
Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.