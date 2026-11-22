Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за музыканта Макса Морандо после 5 лет отношений, а свадебная церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

33-летняя обладательница премии «Грэмми» и 28-летний барабанщик группы Liily обменялись брачными клятвами почти через год после объявления о помолвке.

На свадьбе присутствовали ближайшие родственники пары, в частности отец певицы Билли Рэй Сайрус со своей партнершей Элизабет Херли, мать Тиш Сайрус, сестры Бренди и Ноа, а также другие члены семьи

Для церемонии Майли выбрала белое платье с длинными рукавами и открытой спиной. Жених появился в классическом черном костюме, а влюбленные обменялись клятвами под цветочной аркой.

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Пара начала встречаться в 2021 году после свидания вслепую, которое организовали общие знакомые. Макс сделал предложение во время романтического путешествия в Японию, встав на одно колено в живописном саду.

По словам музыканта, он очень волновался, однако смог устроить для Майли настоящий сюрприз. Сама певица впоследствии призналась, что ее непросто удивить, однако предложение стало для нее неожиданностью.

Это второй брак Майли Сайрус. Ранее она была замужем за австралийским актером Лиамом Хемсвортом, с которым развелась в 2020 году.

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