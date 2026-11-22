В Киевской области продолжаются работы по разбору завалов, образовавшихся в результате российского удара 22 февраля. В настоящее время 15 человек считаются без вести пропавшими, среди них двое детей: 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

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По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине и трех пострадавших. Среди пострадавших - две женщины и 16-летний парень, его госпитализировали. На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Продолжаются поисково-спасательные работы - отметили в полиции.

Кроме того, развернуты два оперативных штаба, где полицейские принимают от граждан заявления и сообщения о повреждении имущества, травмированных и пропавших без вести людях, предоставляют необходимые разъяснения и помогают пострадавшим.

В то же время начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семкин сообщил о погибшем человеке в результате вражеского удара по Заводскому району города.

Напомним

В воскресенье, 22 ноября, российский удар разрушил подъезд пятиэтажного дома в Вышгородском районе.

Также УНН сообщал, что спасатели эвакуировали девять человек, однако еще 14 жителей пока не вышли на связь.