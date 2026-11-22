Бывший начальник национальной полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил жизнь самоубийством на фоне расследования предполагаемого воспрепятствования расследованию дела об убийстве судьи, который боролся с сицилийской мафией. 78-летний экс-чиновник отрицал обвинения, а незадолго до смерти прокуратура пыталась добиться его домашнего ареста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Де Дженнаро возглавлял итальянскую полицию с 2000 по 2007 год и играл важную роль в борьбе с организованной преступностью, в частности с мафиозной группировкой "Коза Ностра".

Менее чем за неделю до его смерти прокуроры города Кальтаниссетта на Сицилии обратились в суд с просьбой поместить бывшего правоохранителя под домашний арест.

Следствие подозревало его в причастности к попыткам воспрепятствовать установлению обстоятельств убийства судьи Паоло Борселлино, погибшего в результате взрыва автомобиля в Палермо в 1992 году вместе с 5 полицейскими.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры, однако прокуроры обжаловали это решение.

Что известно о последних днях экс-чиновника

По сообщениям итальянских СМИ, Де Дженнаро нашли мертвым в его загородном доме в Тоскане после того, как родственники не смогли с ним связаться.

Следователи обнаружили записки, адресованные членам семьи, которые могут быть предсмертными посланиями.

Адвокат экс-чиновника Франческо Берторотта рассказал, что его клиент тяжело переживал новое расследование и считал обвинения несправедливыми.

Он был глубоко потрясен – отметил защитник.

Прокуратура Гроссето начала отдельное расследование по подозрению в доведении до самоубийства.

Дело об убийстве Борселлино остается одним из самых резонансных в истории Италии. За 2 месяца до его гибели сицилийская мафия также убила судью Джованни Фальконе, который был близким соратником Де Дженнаро.

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