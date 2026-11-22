Бывшего руководителя полиции Италии нашли мёртвым после обвинений в препятствовании расследованию преступлений мафии
Киев • УНН
Джованни Де Дженнаро, которого подозревали в препятствовании расследованию убийства судьи Борселлино, предположительно совершил самоубийство. Прокуратура расследует доведение до самоубийства.
Бывший начальник национальной полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил жизнь самоубийством на фоне расследования предполагаемого воспрепятствования расследованию дела об убийстве судьи, который боролся с сицилийской мафией. 78-летний экс-чиновник отрицал обвинения, а незадолго до смерти прокуратура пыталась добиться его домашнего ареста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Де Дженнаро возглавлял итальянскую полицию с 2000 по 2007 год и играл важную роль в борьбе с организованной преступностью, в частности с мафиозной группировкой "Коза Ностра".
Менее чем за неделю до его смерти прокуроры города Кальтаниссетта на Сицилии обратились в суд с просьбой поместить бывшего правоохранителя под домашний арест.
Следствие подозревало его в причастности к попыткам воспрепятствовать установлению обстоятельств убийства судьи Паоло Борселлино, погибшего в результате взрыва автомобиля в Палермо в 1992 году вместе с 5 полицейскими.
Суд отклонил ходатайство прокуратуры, однако прокуроры обжаловали это решение.
Что известно о последних днях экс-чиновника
По сообщениям итальянских СМИ, Де Дженнаро нашли мертвым в его загородном доме в Тоскане после того, как родственники не смогли с ним связаться.
Следователи обнаружили записки, адресованные членам семьи, которые могут быть предсмертными посланиями.
Адвокат экс-чиновника Франческо Берторотта рассказал, что его клиент тяжело переживал новое расследование и считал обвинения несправедливыми.
Он был глубоко потрясен
Прокуратура Гроссето начала отдельное расследование по подозрению в доведении до самоубийства.
Дело об убийстве Борселлино остается одним из самых резонансных в истории Италии. За 2 месяца до его гибели сицилийская мафия также убила судью Джованни Фальконе, который был близким соратником Де Дженнаро.
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