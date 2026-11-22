Майли Сайрус готовится к свадьбе с Максом Морандо — влюблённые уже устроили особый ужин
Киев • УНН
Майли Сайрус и Макс Морандо устроили праздничный ужин для близких с меню «M+M». Дату свадьбы помолвленные пока не объявили.
Американская певица Майли Сайрус и её жених, музыкант Макс Морандо, вероятно, готовятся к свадьбе в ближайшее время. Пара устроила праздничный ужин для близких, который, судя по опубликованным фотографиям, мог стать репетицией будущей церемонии. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Снимками с мероприятия, которое состоялось 20 ноября, поделилась сводная сестра певицы Лили-Роуз Перселл.
На фотографиях видны празднично украшенные столы, свечи и цветочные композиции в розовых и фиолетовых оттенках.
Особое внимание привлекло меню с надписью "M+M" — инициалами 33-летней Майли и её 28-летнего избранника.
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Гостям предлагали филе-миньон, равиоли с омарами, шоколадно-карамельный торт, крем-брюле и малиновый сорбет.
Что известно о предстоящей свадьбе
Сайрус и Морандо подтвердили помолвку в декабре 2025 года. Пара познакомилась на свидании вслепую в 2021 году.
Ранее певица признавалась, что перед замужеством у неё были определённые страхи, однако жених помог ей иначе взглянуть на семейную жизнь.
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Официальную дату свадьбы влюблённые пока не объявили.
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