Российский командир похитил женщину в Николаевской области, заставлял ходить по заминированной территории и угрожал поджогом. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы за военные преступления.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
ГНС Украины и Финляндии подписали меморандум о технической помощи. Цель проекта – повышение доверия к украинской налоговой службе.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.
Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.
Президент Финляндии заявил, что европейский лидер должен обратиться к рф. Рассматривают Францию или Великобританию, у которых есть средства для этого.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрещении мин, чтобы гибко реагировать на изменения в сфере безопасности. Также страна планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Президент Финляндии Стубб предложил Трампу установить 20 апреля как дату полного прекращения огня в Украине. Для соблюдения перемирия нужны санкции против РФ.
Зеленский и Стубб обсудили шаги для достижения мира и давление на россию после встречи Стубба с Трампом. Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову.
США готовы ввести санкции против россии, если она не будет соблюдать перемирие. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи с Дональдом Трампом.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Александр Стубб неожиданно встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Президенты сыграли в гольф и обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией, в частности разработку ледоколов.
Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.
На Черниговщине прошел «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», где обсудили восстановление общин, привлечение опыта других стран и важность стратегического планирования.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
В Париже проходит встреча лидеров государств "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и усиления армии. Также обсуждаются переговоры о мире, прекращении огня и гарантийные силы.
Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.
Литва планирует усилить охрану границы с россией и Белоруссией, строя фортификационные сооружения и минируя территории. Страна обсуждает с Польшей и Финляндией объединение усилий для обороны.
Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.
Владимир Зеленский приземлился в Норвегии утром в четверг, сообщает nationen. no. Накануне украинский президент находился с визитом в Финляндии.
Украина оказалась на 111-м месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья.