В Польше предложили рф отказаться от оружия Ирана и КНДР, если ее беспокоят иностранные поставки в Украину

Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.