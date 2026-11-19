Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин зол из-за атаки Сил обороны на Крымский мост, передает УНН.

Детали

Как рассказал корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес, Трамп заявил, что путин был очень зол из-за украинской атаки на мост, который соединяет россию с Крымом, и он также сказал, что согласился с президентом Зеленским, который недавно утверждал, что США не должны принимать решения относительно Украины без Украины.

"Президент сказал, что согласился с этим и что не будет этого делать. Тем не менее, в мире его теплый прием владимира путина восприняли по сути как, знаете, встречу с авторитарным лидером и отстранение Украины. Теперь президент пытался хвастаться тем, что заключил другие сделки с другими странами, с Китаем. Он сказал, что Си говорил с ним о закупке большего количества сельскохозяйственной продукции из США", - добавил Гутьеррес.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что обсуждал в Совбезе рф вопрос прекращения огня, однако после ударов по Крымскому мосту этого не будет, добавив, что "ответ будет болезненным".