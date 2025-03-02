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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Подробное расписание питания по дням, список запрещенных и разрешенных продуктов для верующих УГКЦ и ПЦУ.

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Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.

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Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

93-летний Юрий Ратушный ушел из жизни естественной смертью 1 марта. За день до этого на фронте от вражеского FPV-дрона погиб его внук Василий, пилот БпЛА из подразделения «Птицы Мадьяра».

Общество • 2 марта, 13:57 • 30339 просмотра
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал маршрутный автобус №47, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Среди 10 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Общество • 2 марта, 12:37 • 27470 просмотра
Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.

Общество • 2 марта, 12:00 • 26934 просмотра
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Профессиональный астролог составила гид по выбору подарков для каждого знака зодиака на 8 марта 2025 года. Эксперт советует отказаться от банальных цветов и конфет в пользу индивидуального подхода.

Общество • 2 марта, 11:46 • 129320 просмотра
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.

Общество • 2 марта, 11:28 • 32494 просмотра
Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки

Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки

Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.

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россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший

россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший

Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.

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Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

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Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.

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Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки

Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки

В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.

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Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

2 марта 2025 года православные христиане будут отмечать Прощеное воскресенье перед Великим постом. День предусматривает особые традиции прощения, духовного очищения и примирения между людьми.

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На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.

Общество • 1 марта, 23:03 • 34248 просмотра
Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина

Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина

В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 31-летняя женщина и поврежден двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали двух человек, сейчас ликвидируют последствия атаки с участием экстренных служб.

Общество • 1 марта, 19:52 • 47709 просмотра
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА

Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА

Воздушные Силы ВСУ сообщают о перемещении вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. Зафиксировано движение дронов в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Общество • 1 марта, 19:45 • 33046 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

В марте 2025 года на экраны выйдут пять захватывающих премьер разных жанров. Среди них научно-фантастический "Мики 17", шпионский триллер "Операция Черный кейс", фэнтези "В затерянных землях", криминальная драма "Мудрые парни" и экшн "Профи".

Общество • 1 марта, 18:49 • 157563 просмотра
Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар

Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар

Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли спасатели и медики.

Общество • 1 марта, 18:23 • 36252 просмотра
Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека

Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека

российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Общество • 1 марта, 17:22 • 43397 просмотра
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта

В Украине 2 марта ожидается мокрый снег с дождем, кроме восточных областей. Температура днем составит 1-6° тепла, на востоке около 0°, ночью от +1° до -11°.

Общество • 1 марта, 14:42 • 52623 просмотра
Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Астролог рассказала о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия на жизнь людей в марте.

Общество • 1 марта, 13:58 • 143023 просмотра
Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Эксперт Джуди Джеймс проанализировала поведение Трампа во время перепалки с Зеленским в Овальном кабинете. Она охарактеризовала Трампа как «альфа-самца» в состоянии агрессивного возбуждения и описала ключевые моменты конфликта.

Общество • 1 марта, 10:44 • 98491 просмотра
Высокогорье Карпат встретило первый день весны в снегу и облаках: видео

Высокогорье Карпат встретило первый день весны в снегу и облаках: видео

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 1 марта 2025 года в 8:40 наблюдается облачная погода и туман. Температура составляет +2°C, территория покрыта снегом, присутствует легкий ветер.

Общество • 1 марта, 07:45 • 62566 просмотра
Первый день весны в Украине: какой будет погода

Первый день весны в Украине: какой будет погода

1 марта в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем в большинстве регионов. На востоке температура опустится до -14 градусов, а на западе потеплеет до +9.

Общество • 1 марта, 05:59 • 38776 просмотра
Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты

Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты

С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.

Общество • 1 марта, 04:30 • 49542 просмотра
Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно

Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно

У Папы Римского случился приступ бронхоспазма, который привел к рвоте и ухудшению дыхания. Понтифику проведена бронхоаспирация и начата кислородная терапия, его состояние сейчас стабильное.

Общество • 1 марта, 04:13 • 43964 просмотра
Герой вернется домой, в Украину: сенатор-демократ о встрече Зеленского и Трампа

Герой вернется домой, в Украину: сенатор-демократ о встрече Зеленского и Трампа

Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом возник напряженный спор относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Украины досрочно покинул Белый дом после конфликта.

Общество • 28 февраля, 19:25 • 43502 просмотра
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК

Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Общество • 28 февраля, 15:24 • 25765 просмотра
Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

28 февраля - последний день подачи заявок на «Зимнюю еПоддержку», уже 14,4 млн украинцев подали заявки на выплату. Средства можно будет использовать до конца года, а другие социальные программы продолжат действовать.

Общество • 28 февраля, 14:59 • 31327 просмотра
Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства

Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.

Общество • 28 февраля, 14:53 • 26566 просмотра