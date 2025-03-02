Популярные
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек
Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркамЭксклюзив
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы
Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки
россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший
Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения
Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию
Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар
Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и ВенерыЭксклюзив
Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме
Высокогорье Карпат встретило первый день весны в снегу и облаках: видео
Первый день весны в Украине: какой будет погода
Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты
Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно
Герой вернется домой, в Украину: сенатор-демократ о встрече Зеленского и Трампа
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК
Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен
Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Подробное расписание питания по дням, список запрещенных и разрешенных продуктов для верующих УГКЦ и ПЦУ.
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график
3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте
93-летний Юрий Ратушный ушел из жизни естественной смертью 1 марта. За день до этого на фронте от вражеского FPV-дрона погиб его внук Василий, пилот БпЛА из подразделения «Птицы Мадьяра».
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек
В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал маршрутный автобус №47, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Среди 10 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.
Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове
За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Профессиональный астролог составила гид по выбору подарков для каждого знака зодиака на 8 марта 2025 года. Эксперт советует отказаться от банальных цветов и конфет в пользу индивидуального подхода.
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.
Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки
Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший
Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.
Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины
Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.
Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки
В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения
Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.
Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта 2025 года православные христиане будут отмечать Прощеное воскресенье перед Великим постом. День предусматривает особые традиции прощения, духовного очищения и примирения между людьми.
На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию
Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.
Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина
В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 31-летняя женщина и поврежден двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали двух человек, сейчас ликвидируют последствия атаки с участием экстренных служб.
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА
Воздушные Силы ВСУ сообщают о перемещении вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. Зафиксировано движение дронов в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
В марте 2025 года на экраны выйдут пять захватывающих премьер разных жанров. Среди них научно-фантастический "Мики 17", шпионский триллер "Операция Черный кейс", фэнтези "В затерянных землях", криминальная драма "Мудрые парни" и экшн "Профи".
Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар
Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли спасатели и медики.
Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека
российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта
В Украине 2 марта ожидается мокрый снег с дождем, кроме восточных областей. Температура днем составит 1-6° тепла, на востоке около 0°, ночью от +1° до -11°.
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
Астролог рассказала о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия на жизнь людей в марте.
Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме
Эксперт Джуди Джеймс проанализировала поведение Трампа во время перепалки с Зеленским в Овальном кабинете. Она охарактеризовала Трампа как «альфа-самца» в состоянии агрессивного возбуждения и описала ключевые моменты конфликта.
Высокогорье Карпат встретило первый день весны в снегу и облаках: видео
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 1 марта 2025 года в 8:40 наблюдается облачная погода и туман. Температура составляет +2°C, территория покрыта снегом, присутствует легкий ветер.
Первый день весны в Украине: какой будет погода
1 марта в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем в большинстве регионов. На востоке температура опустится до -14 градусов, а на западе потеплеет до +9.
Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты
С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.
Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно
У Папы Римского случился приступ бронхоспазма, который привел к рвоте и ухудшению дыхания. Понтифику проведена бронхоаспирация и начата кислородная терапия, его состояние сейчас стабильное.
Герой вернется домой, в Украину: сенатор-демократ о встрече Зеленского и Трампа
Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом возник напряженный спор относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Украины досрочно покинул Белый дом после конфликта.
Суд в Николаеве избрал меру пресечения военному, который бросил гранату на территорию ТЦК
Пьяный военнослужащий бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, повредив два служебных автомобиля. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен
28 февраля - последний день подачи заявок на «Зимнюю еПоддержку», уже 14,4 млн украинцев подали заявки на выплату. Средства можно будет использовать до конца года, а другие социальные программы продолжат действовать.
Дания выделяет более миллиарда гривен на восстановление Николаевщины: на что пойдут средства
Дания предоставит 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Средства направят на восстановление школ, модернизацию энергетики, закупку троллейбусов и разминирование территории.