Во время масштабных антиправительственных протестов в Албании силовики, вероятно, использовали беспилотники для сброса гранат со слезоточивым газом непосредственно на участников демонстрации. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые распространяют пользователи социальных сетей, пишет УНН.

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Инцидент произошел 29 ноября, когда тысячи людей вышли на улицы Тираны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы.

На опубликованных кадрах, как утверждают авторы публикаций, зафиксировано использование беспилотников для распыления слезоточивого газа путем сброса гранат в толпу. Официального подтверждения использования дронов с этой целью пока нет.

Десятки людей пострадали в результате столкновений

Протестующие забрасывали правоохранителей камнями, пиротехникой и «коктейлями Молотова». Для разгона демонстрантов полиция также применила водометы.

По информации местных СМИ, в результате столкновений пострадал 61 человек.

Антиправительственные протесты в Албании продолжаются уже около 170 дней. Демонстранты продолжают требовать отставки Эди Рамы, который ранее заявил, что не намерен покидать должность.

Камни, водомёты и десятки раненых: Албанию охватили массовые протесты с требованием отставки премьер-министра