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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25373 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Калибр (семейство ракет)

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Новости по теме

рф держит в Средиземном море 26 ракет "Калибр" на трех кораблях

В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 9 апреля, 03:25 • 3884 просмотра

В Средиземном море находятся 3 корабля агрессора с 26 "Калибрами" на борту

В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.

Война • 8 апреля, 03:15 • 5706 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, но есть угроза из Средиземного - ВМС ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".

Война • 7 апреля, 04:35 • 4820 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.

Война • 6 апреля, 23:03 • 35855 просмотра

ПВО сбила только одну из шести баллистических ракет, есть попадания в Киевской области - Игнат

Во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет. Также было уничтожено 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101.

Война • 6 апреля, 11:37 • 16258 просмотра

рф атаковала Украину 23 ракетами и 109 дронами: сбито более 50 воздушных целей

Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Война • 6 апреля, 07:44 • 15142 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" на борту: о ситуации сообщили в ВМС

В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.

Война • 5 апреля, 05:17 • 9464 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют – ВМС ВСУ

По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".

Война • 4 апреля, 03:45 • 4381 просмотра

В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.

Война • 3 апреля, 03:16 • 6557 просмотра

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.

Война • 2 апреля, 03:43 • 11784 просмотра

В Черном море два корабля рф с "Калибрами": до восьми ракет наготове

В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.

Война • 1 апреля, 03:22 • 16299 просмотра

В Черном море дежурят российские корабли: есть угроза ракетного удара

В акватории Черного моря 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет с залпом до 26 ракет.

Война • 31 марта, 04:38 • 13951 просмотра

Опасность с моря: россия держит 2 ракетоносителя

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.

Война • 29 марта, 04:46 • 16023 просмотра

В Черном море один корабль с "Калибрами", в Средиземном – четыре

В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.

Война • 28 марта, 04:45 • 27085 просмотра

Враг держит в Черном море ракетоноситель: сколько "Калибров" на борту

В Черном море остается один вражеский корабль с 4 "Калибрами", в Средиземном – 4 корабля, 3 из которых имеют 26 ракет. рф игнорирует морские нормы, выключая системы идентификации на судах.

Война • 26 марта, 04:32 • 17867 просмотра

Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море - ВМС ВСУ

В Черном море находится 1 вражеский корабль с "Калибрами". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 26 ракет.

Война • 25 марта, 05:00 • 27855 просмотра

В Черном море наготове три российских корабля с 12 ракетами "Калибр"

В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.

Война • 24 марта, 05:12 • 149542 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря зафиксировано 3 вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Общий залп может достигать до 12 ракет. В Средиземном море 3 носителя с 26 ракетами.

Война • 23 марта, 05:01 • 28577 просмотра

рф вывела ракетоносители с "Калибрами" в Черное море после длительной паузы

В акватории Черного моря зафиксированы два российских ракетоносителя с "Калибрами" на борту, общим залпом до 8 ракет. Также в Средиземном море 3 вражеских корабля с крылатыми ракетами.

Война • 22 марта, 05:10 • 21640 просмотра