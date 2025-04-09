Калибр (семейство ракет)

В Черном море один корабль с "Калибрами", в Средиземном – четыре

В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.