Калибр (семейство ракет)

В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.
В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".
В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.
Во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет. Также было уничтожено 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101.
Силы ПВО сбили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Shahed". Под ударом были Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.
По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".
В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.
В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.
В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.
В акватории Черного моря 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет с залпом до 26 ракет.
В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.
В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.
В Черном море остается один вражеский корабль с 4 "Калибрами", в Средиземном – 4 корабля, 3 из которых имеют 26 ракет. рф игнорирует морские нормы, выключая системы идентификации на судах.
В Черном море находится 1 вражеский корабль с "Калибрами". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 26 ракет.
В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.
В акватории Черного моря зафиксировано 3 вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Общий залп может достигать до 12 ракет. В Средиземном море 3 носителя с 26 ракетами.
В акватории Черного моря зафиксированы два российских ракетоносителя с "Калибрами" на борту, общим залпом до 8 ракет. Также в Средиземном море 3 вражеских корабля с крылатыми ракетами.