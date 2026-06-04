Более 230 российских военных подозреваются в преступлениях против детей

О подозрении в преступлениях против детей сообщено 234 российским военным. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня День памяти детей, которых убила россия. Не "погибли". Именно убила. 707 детей. Еще 2548 раненых.

За каждой цифрой стоит жизнь, которая должна была продолжаться. Первый звонок. Выпускной. Первая любовь. Собственная семья. Будущее. россия отобрала это ракетами, авиабомбами, артиллерией и дронами. Она убивала детей в собственных кроватях. В больницах. Она депортировала украинских детей, незаконно удерживала их, ломала их судьбы и пыталась лишить их права быть украинцами", - написал Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что это только те преступления, которые мы уже смогли зафиксировать и доказать. Реальные масштабы трагедии на временно оккупированных территориях могут быть значительно больше.

Сегодня мы расследуем более 6 тысяч уголовных производств по преступлениям против детей и в сфере охраны детства, совершенных в результате российской агрессии. Сообщено о подозрении 234 военнослужащим рф и другим причастным лицам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 108 человек. Уже есть приговоры - сообщил Кравченко.

Он также привел три эпизода преступлений российских военных.

Винница. 14 июля 2022 года. Удар ракетами "Калибр" по центру города. Погибли трое детей.

Днепр. 14 января 2023 года. Ракета разрушила жилой дом. Погибли шестеро детей.

Киев. 8 июля 2024 года. Россия целенаправленно атаковала детскую больницу "Охматдет". Больницу, где спасали детей с тяжелейшими болезнями. Детей, которые уже боролись за жизнь.

"На самом деле таких историй у нас сотни", - добавил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что задача — установить каждого причастного.

"Каждого, кто нажимал кнопку запуска ракеты. Каждого, кто отдавал приказ. Каждого, кто планировал эти удары и отчитывался об их выполнении. Для таких преступлений не существует срока давности. 4 июня – это день памяти.

И день напоминания россии: у каждого убитого украинского ребенка есть имя. И у каждого российского преступника, причастного к его смерти, тоже есть имя. Наш долг – сделать так, чтобы между этими двумя именами стоял приговор", - подчеркнул Кравченко.

россия убила 707 украинских детей с начала вторжения и должна понести ответственность - Зеленский