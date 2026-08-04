"Сможем сделать еще больше": новый руководитель СЗР Умеров пообещал усилить возможности разведки
Киев • УНН
Рустем Умеров, назначенный главой Службы внешней разведки, заявил о намерении усилить международное сотрудничество. Он планирует реализовывать стратегические инициативы Президента, в частности Drone Deal и программу Freya.
Сегодня Служба внешней разведки (СВР) имеет все возможности стать еще более сильным инструментом защиты национальных интересов Украины. Об этом в соцсетях написал новый руководитель СВР Рустем Умеров, сообщает УНН.
Детали
По его словам, за последние годы Украине удалось выстроить масштабные международные связи с Соединенными Штатами, Британией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами.
Это прочная основа для дальнейшего развития безопасности, разведывательного и оборонного сотрудничества. На новой должности продолжу работать над этим
Он подчеркнул, что отдельным направлением останется реализация стратегических инициатив Президента - Drone Deal, антибаллистической программы Freya и других международных проектов, направленных на усиление оборонных и безопасностных возможностей Украины и наших партнеров.
Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача - усилить ее возможности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы
Он поблагодарил весь коллектив Службы и выразил убеждение, что вместе "мы сможем сделать еще больше для безопасности людей и страны".
Напомним
Накануне Президент Владимир Зеленский официально назначил Рустема Умерова, который был секретарем СНБО, главой Службы внешней разведки Украины, а Игоря Клименко, который возглавлял МВД, - новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Зеленский анонсировал обновление СНБО: Умеров займется коммуникацией с партнерами и Drone Deals, а Клименко — внутренней безопасностью24.07.26, 17:25 • 3218 просмотров