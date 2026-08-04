"Сможем сделать еще больше": новый руководитель СЗР Умеров пообещал усилить возможности разведки

$44.760.0751.670.05
ukenru
16:28 • 17523 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 32196 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 30111 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 28226 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 27059 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 23619 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 19263 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17203 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
7 августа, 09:19 • 15749 просмотра
Поезда в трех регионах меняют маршрут из-за ударов РФ — что нужно знать
7 августа, 08:32 • 14549 просмотра
Аномальная жара вызвала детонацию мин и пожары в лесах Херсонской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
74%
748мм
Популярные новости
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 31496 просмотра
ГУР заявило о "параде" Magura у побережья Крыма "ко Дню Ялты" - показали эксклюзивные кадрыVideo7 августа, 13:26 • 19976 просмотра
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи7 августа, 13:33 • 9172 просмотра
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО7 августа, 13:37 • 15400 просмотра
В конце июля из Южной Кореи в россию отгрузили очищенное топливо - Reuters7 августа, 14:11 • 12735 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 32194 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 31577 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 41741 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 78746 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 86537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Александр Вучич
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 53099 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 76124 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 107923 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 181445 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 191933 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Золото
Instagram
Отопление
Техника

"Сможем сделать еще больше": новый руководитель СЗР Умеров пообещал усилить возможности разведки

Киев • УНН

 • 13658 просмотра

Рустем Умеров, назначенный главой Службы внешней разведки, заявил о намерении усилить международное сотрудничество. Он планирует реализовывать стратегические инициативы Президента, в частности Drone Deal и программу Freya.

"Сможем сделать еще больше": новый руководитель СЗР Умеров пообещал усилить возможности разведки

Сегодня Служба внешней разведки (СВР) имеет все возможности стать еще более сильным инструментом защиты национальных интересов Украины. Об этом в соцсетях написал новый руководитель СВР Рустем Умеров, сообщает УНН.

Детали

По его словам, за последние годы Украине удалось выстроить масштабные международные связи с Соединенными Штатами, Британией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами.

Это прочная основа для дальнейшего развития безопасности, разведывательного и оборонного сотрудничества. На новой должности продолжу работать над этим

- пообещал Умеров.

Он подчеркнул, что отдельным направлением останется реализация стратегических инициатив Президента - Drone Deal, антибаллистической программы Freya и других международных проектов, направленных на усиление оборонных и безопасностных возможностей Украины и наших партнеров.

Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача - усилить ее возможности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы

- написал новый глава СВР.

Он поблагодарил весь коллектив Службы и выразил убеждение, что вместе "мы сможем сделать еще больше для безопасности людей и страны".

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский официально назначил Рустема Умерова, который был секретарем СНБО, главой Службы внешней разведки Украины, а Игоря Клименко, который возглавлял МВД, - новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский анонсировал обновление СНБО: Умеров займется коммуникацией с партнерами и Drone Deals, а Клименко — внутренней безопасностью24.07.26, 17:25 • 3218 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Рустем Умеров
Служба внешней разведки Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Игорь Клименко
Норвегия
Великобритания
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина