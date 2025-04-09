Служба внешней разведки Украины

Безумие в кремле до сих пор сильное: Зеленский заявил, что оккупант попытается усилить штурмовые и наступательные действия

Президент Зеленский предупредил, что россия будет пытаться активизировать свои наступательные действия, но Украина даст соответствующий ответ, о чем говорится в отчетах разведки и подготовке к потенциальным враждебным действиям.