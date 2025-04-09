Служба внешней разведки Украины

Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.
Глава СВР Александр Иващенко заявил об истощении российских ресурсов и ухудшении экономики рф. По его словам, в конце года и в следующем году экономика рф может столкнуться с необратимыми тенденциями.
россия намерена произвести более 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра в 2025 году. Также планируется изготовление около 3 тысяч ракет большой дальности.
Глава СВР Олег Иващенко заявил, что россия стремится к прекращению огня для восстановления сил. По его словам, это нужно врагу для перегруппировки и дальнейшей агрессии против Украины.
Президент поблагодарил разработчиков дальнобойных дронов и ракет за эффективные удары по территории рф. Уменьшение возможностей врага перерабатывать нефть и низкие цены на энергоресурсы приближают мир.
На заседании Ставки обсудили попытки Путина манипулировать мировыми лидерами, в частности стремлением президента США достичь мира. Также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений на передовой.
В Украине 24 января ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем. Температура воздуха днем составит от 0 до +11°С, на юге теплее всего.
24 января отмечается День Службы внешней разведки Украины, основанной в 2004 году. История украинской разведки берет начало с 1919 года, когда было создано первое подразделение внешней разведки при УНР.
Президент провел совещание по переговорному процессу с ЕС и ожидает результативного года для вступления. Украина планирует открыть все переговорные кластеры с ЕС до 2025 года.
В результате российская экономика потеряла 1,5-1,7 млн трудоспособных граждан. К 2045 году рынок труда рф сократится еще на 7-10 млн человек из нынешних 76 млн занятых.
россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.
Глава ГУР заявил, что экономика рф достигнет опасной отметки в 2025 году. Россия планирует потратить 41% бюджета на войну и способна продолжать боевые действия в текущих объемах.
Зеленский провел заседание Ставки по ситуации в Сирии после падения режима Асада. Украина готова поддержать сирийский народ продовольствием и помочь стабилизировать ситуацию в регионе.
Президент утвердил эмблему и флаг СВР Украины с уникальными элементами, включая QR-код и девиз "истина побеждает все". Символика будет отражать принадлежность к ведомству и использоваться на официальных мероприятиях.
Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и помощь россии в войне. Также рассмотрели инвестиции партнеров в украинский ОПК и контрактацию для армии.
Из 6 музеев в 5 деоккупированных областях Украины похищено 34 872 музейных предмета государственной части Музейного фонда. Возвращение культурных ценностей может длиться годами, сообщили в Министерстве культуры.
Президент Украины уволил и назначил новых заместителей главы СВР. Олег Луговский стал первым заместителем, Олег Синайко уволен, а Геннадий Богач назначен заместителем главы Службы.
Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова в россии, имеющий решающее значение для российского военно-промышленного комплекса, был остановлен. Восстановление его полноценной работы в ближайшие месяцы будет проблематичным. Это приведет к осложнениям и срыву выполнения заказов.
По возвращении в Украину Президент Зеленский провел встречу с военным руководством, в частности с командующим Сил беспилотных систем, чтобы получить подробные отчеты об оперативной обстановке, оборонных контрактах, помощи от партнеров и прогрессе в развитии потенциала украинских беспилотников различных типов и задач.
Президент Зеленский провел совещание с высшим военным руководством и представителями разведки, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, планы врага сорвать Саммит мира, а также обеспечение армии необходимым вооружением и помощью.
Президент Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины на переговорах о гарантиях безопасности с другими странами, добавив новых членов. Также глава государства исключил из делегации нескольких представителей страны.
Президент Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижениях противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией.
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.
Начиная с 23 апреля, украинские консульства временно приостанавливают все консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в Украину.
Президент Зеленский предупредил, что россия будет пытаться активизировать свои наступательные действия, но Украина даст соответствующий ответ, о чем говорится в отчетах разведки и подготовке к потенциальным враждебным действиям.
Буданов проинформировал Зеленского о планах России относительно наступательных действий весной и летом, и Украина будет отвечать на любые враждебные действия со стороны государства-агрессора.
Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн грн. Мужчина вместе с семьей имеет несколько автомобилей, элитную недвижимость за рубежом, при этом не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.
Президент Зеленский одобрил планы нового главы Службы внешней разведки Украины генерала Олега Иващенко на должности.
Кандидатура бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова рассматривается на должность нового посла Украины в Молдове в Офисе Президента.
Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заверил, что сделает все возможное для укрепления безопасности Украины от российской агрессии, поскольку СНБО приобретает чрезвычайно важное значение в нынешней борьбе за существование.