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В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки

Киев • УНН

 • 854 просмотра

После атаки на завод «Азот» в Новомосковске вспыхнул пожар. Предприятие поставляло азотную кислоту производителю взрывчатки.

В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки

В российском Новомосковске Тульской области сообщают об атаке на химический завод «Азот», после которой на территории предприятия вспыхнул пожар. Завод связан с российской оборонной промышленностью и поставками сырья для производства взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Подробности

По информации канала, предприятие подверглось атаке, после чего на его территории произошло возгорание. Масштабы пожара и возможные повреждения производственных мощностей пока неизвестны.

Официального подтверждения последствий атаки пока нет. Также не сообщается о возможных пострадавших.

Чем важен завод «Азот» для российской оборонной промышленности

Новомосковский «Азот» входит в группу «ЕвроХим» и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие специализируется на выпуске аммиака, аммиачной селитры, карбамида и метанола.

В то же время завод имеет значение не только для химической промышленности, но и для военно-промышленного комплекса РФ.

По данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Этот завод специализируется на производстве взрывчатых веществ, которые могут использоваться для военных нужд.

В настоящее время неизвестно, повлияла ли атака на работу производственных линий и поставки химического сырья.

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Степан Гафтко

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