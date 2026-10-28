В российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар возле металлургического комбината
Киев • УНН
В Липецке прогремели взрывы, а ПВО пыталась перехватить воздушные цели. Возле Новолипецкого комбината возник масштабный пожар.
Вечером 27 октября в нескольких регионах России объявили ракетную опасность. В Липецке прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона, а неподалёку от Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на OSINT-каналы, пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговых ресурсов, российские комплексы "Панцирь" пытались перехватить воздушные цели над городом. Местные жители публиковали видео работы ПВО и сообщали о взрывах.
Позже появились кадры крупного пожара и сильного задымления в районе металлургического предприятия. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть в результате падения воздушного объекта после работы российской ПВО.
Что известно о металлургическом комбинате в Липецке
Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших производителей стали в России и главным предприятием группы НЛМК.
Завод производит сталь и металлопрокат, которые используют в машиностроении, промышленности и производстве оборудования. Согласно данным журналистских расследований, продукцию предприятия также поставляли российским оборонным заводам.
В настоящее время достоверно неизвестно, получили ли производственные мощности комбината повреждения. Официального подтверждения причин пожара и масштабов возможных разрушений нет.
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