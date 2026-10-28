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У російському липецьку пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа поблизу металургійного комбінату

Київ • УНН

 • 2848 перегляди

У липецьку пролунали вибухи, а ППО намагалася перехопити повітряні цілі. Біля Новолипецького комбінату виникла масштабна пожежа.

У російському липецьку пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа поблизу металургійного комбінату

Увечері 27 жовтня в кількох регіонах росії оголосили ракетну небезпеку. У липецьку пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, а поблизу Новолипецького металургійного комбінату спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє Телеграм-канал Exilenova+ із посиланням на OSINT-канали, пише УНН.

Деталі

За інформацією моніторингових ресурсів, російські комплекси "Панцир" намагалися перехопити повітряні цілі над містом. Місцеві жителі публікували відео роботи ППО та повідомляли про вибухи.

Згодом з'явилися кадри великої пожежі та густого задимлення в районі металургійного підприємства. За попередньою інформацією, займання могло виникнути внаслідок падіння повітряного об'єкта після роботи російської ППО.

Що відомо про металургійний комбінат у липецьку

Новолипецький металургійний комбінат є одним із найбільших виробників сталі в росії та головним підприємством групи НЛМК.

Завод виготовляє сталь і металопрокат, які використовують у машинобудуванні, промисловості та виробництві обладнання. За даними журналістських розслідувань, продукцію підприємства також постачали російським оборонним заводам.

Наразі достеменно невідомо, чи зазнали пошкоджень виробничі потужності комбінату. Офіційного підтвердження причин пожежі та масштабів можливих руйнувань немає.

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Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Ракетний комплекс "Панцир"