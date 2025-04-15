Ракетний комплекс "Панцир"

В окупованому Криму росіяни все частіше збивають власну авіацію - "АТЕШ"

Через постійні українські повітряні атаки російські підрозділи ППО все частіше в паніці збивають власні літаки. Партизани з'ясували, що командування наказало збивати будь-яку загрозу попри проблеми із системою виявлення та розпізнавання цілей "свій-чужий".