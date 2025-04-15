Ракетний комплекс "Панцир"

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14535 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 15579 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34572 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164368 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141081 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143802 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136624 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136742 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14535 перегляди

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В окупантів у Криму загуркотіло: уражено ворожі ППО та РЛС, судна та гелікоптер - відео ГУР

ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.

Війна • 19 березня, 06:39 • 19083 перегляди

Більше не фортеця: у кварталах москви виявлено залишки ракет російських систем ППО після появи невідомих дронів - ЦПД

Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.

Війна • 14 березня, 11:02 • 16180 перегляди

Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.

Новини Світу • 4 лютого, 19:55 • 27968 перегляди

Саудівська Аравія придбала російську військову техніку на понад 2 млрд євро

Саудівська Аравія підписала контракт з терористичною країною на постачання 39 комплексів "Панцир-С1М" та іншої військової техніки. Перші поставки відбулися у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Новини Світу • 24 січня, 22:16 • 32804 перегляди

У російському брянську втретє атаковано завод військової мікроелектроніки "Кремній", його роботу призупинено - ЦПД РНБО

У брянську знову атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет та систем ППО. Після нічної атаки дронів підприємство призупинило роботу.

Війна • 24 січня, 09:17 • 31002 перегляди

"Бавовна" на Брянщині: у ЦПД натякнули, що на заводі "Кремній" теж гучно

На російському заводі "Кремній" у Брянську, що виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, сталися вибухи. Також повідомляється про атаку на Брянський хімічний завод, що виробляє порох та вибухові речовини.

Війна • 13 січня, 20:57 • 29680 перегляди

Російська ППО виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви - ЦПД РНБО

Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.

Війна • 11 січня, 10:36 • 55893 перегляди

Найбільша авіакомпанія Сербії припиняє рейси до низки міст рф

Air Serbia з кінця січня скасовує рейси з Белграда до Казані та Сочі. Це вже шоста авіакомпанія, що обмежує польоти до РФ після збиття азербайджанського літака в Казахстані.

Анонси • 5 січня, 03:36 • 52566 перегляди

Буданов про аварію лайнера "Азербайджанських авіаліній": був збитий російським "Панцир-С1"

Літак Azerbaijan Airlines рейсу JS-8432 був збитий російською системою ППО "Панцир-С1" над територією РФ. За даними джерел, після влучання ракети літаку не дозволили здійснити аварійну посадку в Росії.

Новини Світу • 27 грудня, 06:46 • 14893 перегляди

У рф заявили, що Україна атакувала Таганрог ракетами "ATACMS"

Україна завдала удару шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі. За даними міноборони рф, дві ракети було збито, інші відхилено, є постраждалі серед особового складу.

Війна • 11 грудня, 16:13 • 20289 перегляди

Закриває ключові об'єкти: партизани виявили систему "Панцир С-1"в окупованому Севастополі

Розвідники "АТЕШ" знайшли систему ППО "Панцир С-1" в районі Камишевої та Козачої бухти окупованого Севастополя. Система захищає нафтобазу, базу бойових дельфінів, склади боєприпасів та інші військові об'єкти.

Війна • 18 листопада, 19:38 • 25026 перегляди

У рф призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки після атаки безпілотників

Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянську зупинив виробництво після нічної атаки безпілотників. Пошкоджено інфраструктуру, евакуйовано 300 працівників, виникли проблеми з відновленням обладнання.

Війна • 21 жовтня, 16:52 • 23479 перегляди

У російському брянську повідомили про атаку дронів: під ударом завод, що виробляє деталі для "Іскандерів"

Уночі безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянську, один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф. Завод виготовляє деталі для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир".

Війна • 19 жовтня, 06:30 • 35621 перегляди

Партизани "АТЕШ" виявили комплекс "Панцир-С1" на околицях москви

Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.

Війна • 14 жовтня, 10:13 • 12752 перегляди

Горить вже другу добу: з'явились супутникові фото нафтового термінала рф у Феодосії, який атакували ЗСУ

З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.

Війна • 8 жовтня, 13:28 • 13241 перегляди

рф знову активізувала спроби захистити Керченський міст

Супутникові знімки показують, що рф встановлює нові загородження та системи ППО біля Керченського мосту, намагаючись захистити міст від атак українських морських та повітряних безпілотників.

Війна • 2 жовтня, 09:40 • 13203 перегляди

Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР

На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.

Війна • 22 вересня, 16:19 • 34541 перегляди

У воронежі виявлено комплекс системи ППО "Панцир" - партизани руху "Атеш"

Партизани руху "АТЕШ" виявили розміщення комплексу ППО "Панцир-С1" у воронежі. Агенти збирають інформацію про місця бойового чергування та фіксують активність систем ППО в місті та околицях.

Війна • 16 серпня, 15:02 • 24543 перегляди

рф заявляє про "перехоплення" 5 дронів над акваторією Чорного моря, в пабліках пишуть про можливе ураження "Панциря"

міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.

Війна • 16 серпня, 06:04 • 18264 перегляди

Дрон VS палиця: спецпризначенці показали, як збивали російський БПЛА

Бійці Сил спецоперацій України спробували збити розвідувальний дрон окупантів, прикріпивши палицю до власного безпілотника. Відео спроби збити російський Supercam оприлюднили у Telegram-каналі ССО.

Війна • 24 липня, 19:22 • 36068 перегляди

"Панцир" помітили біля резиденції путіна на Валдаї: ЗМІ показали супутниковий знімок

У березні 2024 року на вежі біля резиденції російського диктатора володимира путіна на Валдаї, яку видно на картах Google, встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Новини Світу • 15 липня, 17:27 • 18970 перегляди

Авіація та ракетні війська Сил оборони завдали 12 ударів по ворогу – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України завдали 12 ударів по ворожих позиціях, вразивши 4 артилерійські системи, 2 станції радіоелектронної боротьби/радіолокації та 1 зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Війна • 14 липня, 05:20 • 43807 перегляди

ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції в росії - джерело

Спільна операція українських спецслужб спричинила вибухи та пожежі на російському військовому аеродромі, електропідстанції та нафтобазі в різних регіонах Росії.

Війна • 9 липня, 10:37 • 21224 перегляди

Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО

Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".

Війна • 29 червня, 09:35 • 30992 перегляди

Вночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі - Генштаб

Українські сили оборони атакували Керченську поромну переправу ракетами ATACMS, пошкодивши два пороми і істотно підірвавши російську військову логістику в окупованому Криму.

Війна • 30 травня, 17:34 • 26985 перегляди

В окупованому Криму росіяни все частіше збивають власну авіацію - "АТЕШ"

Через постійні українські повітряні атаки російські підрозділи ППО все частіше в паніці збивають власні літаки. Партизани з'ясували, що командування наказало збивати будь-яку загрозу попри проблеми із системою виявлення та розпізнавання цілей "свій-чужий".

Війна • 16 квітня, 09:15 • 34409 перегляди

Після українських атак на російські НПЗ, у білорусі терміново перекинули ППО на охорону нафтобаз

Після українських атак на російські нафтопереробні заводи білорусь терміново посилила безпеку власних нафтобаз, передислокувавши підрозділи протиповітряної оборони, які зазвичай захищають атомні електростанції.

Війна • 15 квітня, 15:58 • 19488 перегляди

У Херсонській області масово зникають російські військові - партизани

Російські військовослужбовці масово дезертирують і зникають в окупованій Херсонській області України, повідомляють партизани.

Війна • 11 квітня, 13:53 • 26006 перегляди

У тулі виявили комплекс ЗРГК "Панцир С1", який перекинули до міста для посиленої охорони нафтобази - "АТЕШ"

Російські системи протиповітряної оборони, розміщені в Тулі для захисту місцевої нафтобази, були виявлені українськими партизанами.

Війна • 10 квітня, 12:22 • 21553 перегляди

Після атак українських дронів на НПЗ, росія посилює ППО на нафтобазі в тулі - "АТЕШ"

Після нещодавньої атаки українських безпілотників на комплекси НПЗ росія посилює протиповітряну оборону на нафтосховищі в тулі, розгорнувши систему "Панцир С1" для захисту промислової інфраструктури міста.

Війна • 8 квітня, 11:39 • 18501 перегляди