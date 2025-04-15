Ракетний комплекс "Панцир"

ГУР МО України завдало нищівних ударів по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у Криму. Операція стала успішною демонтажем військової техніки окупантів.
Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.
Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.
Саудівська Аравія підписала контракт з терористичною країною на постачання 39 комплексів "Панцир-С1М" та іншої військової техніки. Перші поставки відбулися у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У брянську знову атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет та систем ППО. Після нічної атаки дронів підприємство призупинило роботу.
На російському заводі "Кремній" у Брянську, що виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, сталися вибухи. Також повідомляється про атаку на Брянський хімічний завод, що виробляє порох та вибухові речовини.
Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.
Air Serbia з кінця січня скасовує рейси з Белграда до Казані та Сочі. Це вже шоста авіакомпанія, що обмежує польоти до РФ після збиття азербайджанського літака в Казахстані.
Літак Azerbaijan Airlines рейсу JS-8432 був збитий російською системою ППО "Панцир-С1" над територією РФ. За даними джерел, після влучання ракети літаку не дозволили здійснити аварійну посадку в Росії.
Україна завдала удару шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі. За даними міноборони рф, дві ракети було збито, інші відхилено, є постраждалі серед особового складу.
Розвідники "АТЕШ" знайшли систему ППО "Панцир С-1" в районі Камишевої та Козачої бухти окупованого Севастополя. Система захищає нафтобазу, базу бойових дельфінів, склади боєприпасів та інші військові об'єкти.
Російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянську зупинив виробництво після нічної атаки безпілотників. Пошкоджено інфраструктуру, евакуйовано 300 працівників, виникли проблеми з відновленням обладнання.
Уночі безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянську, один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф. Завод виготовляє деталі для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир".
Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.
З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.
Супутникові знімки показують, що рф встановлює нові загородження та системи ППО біля Керченського мосту, намагаючись захистити міст від атак українських морських та повітряних безпілотників.
На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.
Партизани руху "АТЕШ" виявили розміщення комплексу ППО "Панцир-С1" у воронежі. Агенти збирають інформацію про місця бойового чергування та фіксують активність систем ППО в місті та околицях.
міноборони рф повідомило про перехоплення 5 дронів над Чорним морем. У Керчі, за даними місцевих джерел, міг бути вражений ЗПРК "Панцир-С1", рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.
Бійці Сил спецоперацій України спробували збити розвідувальний дрон окупантів, прикріпивши палицю до власного безпілотника. Відео спроби збити російський Supercam оприлюднили у Telegram-каналі ССО.
У березні 2024 року на вежі біля резиденції російського диктатора володимира путіна на Валдаї, яку видно на картах Google, встановили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".
За минулу добу Збройні сили України завдали 12 ударів по ворожих позиціях, вразивши 4 артилерійські системи, 2 станції радіоелектронної боротьби/радіолокації та 1 зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".
Спільна операція українських спецслужб спричинила вибухи та пожежі на російському військовому аеродромі, електропідстанції та нафтобазі в різних регіонах Росії.
Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".
Українські сили оборони атакували Керченську поромну переправу ракетами ATACMS, пошкодивши два пороми і істотно підірвавши російську військову логістику в окупованому Криму.
Через постійні українські повітряні атаки російські підрозділи ППО все частіше в паніці збивають власні літаки. Партизани з'ясували, що командування наказало збивати будь-яку загрозу попри проблеми із системою виявлення та розпізнавання цілей "свій-чужий".
Після українських атак на російські нафтопереробні заводи білорусь терміново посилила безпеку власних нафтобаз, передислокувавши підрозділи протиповітряної оборони, які зазвичай захищають атомні електростанції.
Російські військовослужбовці масово дезертирують і зникають в окупованій Херсонській області України, повідомляють партизани.
Російські системи протиповітряної оборони, розміщені в Тулі для захисту місцевої нафтобази, були виявлені українськими партизанами.
Після нещодавньої атаки українських безпілотників на комплекси НПЗ росія посилює протиповітряну оборону на нафтосховищі в тулі, розгорнувши систему "Панцир С1" для захисту промислової інфраструктури міста.