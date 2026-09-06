путін підтримав залучення до ППО непридатних до служби росіян - ISW
Київ • УНН
путін запропонував посилити ППО росії добровольцями з категорією D. ISW вказує на нестачу систем, людей і координації.
В росії чиновники продовжують обговорювати можливість посилення російських систем протиповітряної оборони для захисту від далекобійних ударів України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що російський диктатор володимир путін висловив свою підтримку пропозиції кандидата від партії "єдина росія" євгена піддубного дозволити російським добровольцям з категорією придатності D (непридатні до військової служби) служити в регіональних підрозділах протиповітряної оборони, таких як формування БАРС (бойовий резерв), та захищати російські об'єкти від ударів українських безпілотників.
путін пообіцяв обговорити шляхи покращення російської протиповітряної оборони з генеральним штабом та міністерством оборони росії та зазначив, що російські підрозділи протиповітряної оборони потребують єдиного командира, а не єдиного координаційного центру
Вони підкреслюють, що російські системи протиповітряної оборони неодноразово мали труднощі із захистом величезного тилу росії від українських ударів на великі відстані "через брак систем протиповітряної оборони, нестачу людських ресурсів та проблеми з координацією між цивільними та військовими".
"Особливо враховуючи, що російський уряд намагається ще більше перекласти відповідальність за забезпечення захисту від протиповітряної оборони на приватний бізнес", - додають в ISW.
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