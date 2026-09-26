Марго Роббі таємно змінила своє ім'я
Київ • УНН
Акторка змінила прізвище на Акерлі в документах продюсерської компанії. Вона, імовірно, зберігатиме Роббі для професійної діяльності.
Акторка Марго Роббі змінює ім'я. Зірка фільму "Барбі" (Barbie), непомітно змінила прізвище після майже 10 років шлюбу, згідно з документами, поданими 21 вересня продюсерською компанією зірки, LuckyChap Entertainment. Про це УНН пише з посиланням на HuffPost.
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У документах зазначено, що Роббі, одружена з Томом Акерлі, змінила прізвище з Марго Еліз Роббі на Марго Еліз Акерлі. Імовірно, акторка збереже прізвище Роббі для своєї професійної діяльності, пише видання.
Зірка фільму "Я, Тоня" (I, Tonya) та кінопродюсер уперше зустрілися у 2014 році на знімальному майданчику фільму "Французька сюїта" (Suite Française). Пізніше вони одружилися у грудні 2016 року.
Роббі спочатку не планувала заміжжя з Акерлі, оскільки у 2016 році вона сказала Vogue, що була "ідеальною незаміжньою дівчиною", коли вони познайомилися.
"Від однієї думки про стосунки мене нудило. А потім це підкралося непомітно", — сказала вона, додавши, що вони були так довго "друзями".
"Я завжди любила його, але думала: "О, він ніколи не відповість мені взаємністю. Не роби з цього незручну ситуацію, Марго. Не будь дурною і не кажи йому, що він тобі подобається" - сказала вона. - А потім це сталося, і я подумала: звісно, ми разом. Це так логічно, як ніщо інше раніше не мало сенсу".
Нещодавно, у жовтні 2024 року, у пари народилася перша дитина, хлопчик. Ім'я сина вони публічно не повідомляли.
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