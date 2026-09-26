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Марго Роббі таємно змінила своє ім'я

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Акторка змінила прізвище на Акерлі в документах продюсерської компанії. Вона, імовірно, зберігатиме Роббі для професійної діяльності.

Марго Роббі таємно змінила своє ім'я

Акторка Марго Роббі змінює ім'я. Зірка фільму "Барбі" (Barbie), непомітно змінила прізвище після майже 10 років шлюбу, згідно з документами, поданими 21 вересня продюсерською компанією зірки, LuckyChap Entertainment. Про це УНН пише з посиланням на HuffPost.

Деталі

У документах зазначено, що Роббі, одружена з Томом Акерлі, змінила прізвище з Марго Еліз Роббі на Марго Еліз Акерлі. Імовірно, акторка збереже прізвище Роббі для своєї професійної діяльності, пише видання.

Зірка фільму "Я, Тоня" (I, Tonya) та кінопродюсер уперше зустрілися у 2014 році на знімальному майданчику фільму "Французька сюїта" (Suite Française). Пізніше вони одружилися у грудні 2016 року.

Роббі спочатку не планувала заміжжя з Акерлі, оскільки у 2016 році вона сказала Vogue, що була "ідеальною незаміжньою дівчиною", коли вони познайомилися.

"Від однієї думки про стосунки мене нудило. А потім це підкралося непомітно", — сказала вона, додавши, що вони були так довго "друзями".

"Я завжди любила його, але думала: "О, він ніколи не відповість мені взаємністю. Не роби з цього незручну ситуацію, Марго. Не будь дурною і не кажи йому, що він тобі подобається" - сказала вона. - А потім це сталося, і я подумала: звісно, ​​ми разом. Це так логічно, як ніщо інше раніше не мало сенсу".

Нещодавно, у жовтні 2024 року, у пари народилася перша дитина, хлопчик. Ім'я сина вони публічно не повідомляли.

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Юлія Шрамко

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