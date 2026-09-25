Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером

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Жінка, яка звинувачувала Jay-Z у зґвалтуванні, коли їй було 13 років, офіційно відкликала свої звинувачення, заявивши, що ніколи не зустрічалася із зіркою репу, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Ця жінка, чиє ім’я не розголошується, спочатку висунула звинувачення в позові, поданому у 2024 році. Вона стверджувала, що Jay-Z (справжнє ім’я — Шон Картер) разом із Шоном Комбсом (відомим як P Diddy) опоїв її та зґвалтував. За її словами, інцидент стався на вечірці після церемонії вручення нагород MTV у 2000 році.

Jay-Z відкинув звинувачення, назвавши їх спробою шантажу; Комбс також заперечив свою причетність. Адвокат Jay-Z наголошував, що описані події відбувалися в часових межах, які роблять їх фізично неможливими. Жінка відкликала позов у ​​2025 році, а Jay-Z подав зустрічний позов.

На тлі розгляду цієї справи жінка заявила, що її попередні твердження були неправдивими. "Шон "Jay-Z" Картер ніколи мене не ґвалтував. Я ніколи не зустрічалася і не розмовляла з містером Картером. Містер Картер ніколи не чинив щодо мене жодних неналежних дій", — йдеться в її заяві, отриманій виданням Rolling Stone.

Вона додала, що в її звинуваченнях проти містера Картера "не було жодної правди. Я розумію, що мої неправдиві звинувачення завдали містеру Картеру величезного болю, страждань і шкоди, яку неможливо повністю виправити".

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Наразі жінку виключено зі списку відповідачів у позові Jay-Z, хоча репер продовжує судитися з її колишніми адвокатами. Він стверджує, що вони мали б знати: звинувачення "суперечили загальнодоступній інформації, були внутрішньо суперечливими та не підкріплювалися жодною достовірною історією чи розслідуванням". Раніше цього місяця, подаючи клопотання про закриття справи, адвокат Тоні Базбі та його колеги назвали позов "зловмисним переслідуванням".

Коментуючи нову заяву жінки, Базбі сказав виданню Rolling Stone: "Якщо з якоїсь причини вона тепер стверджує, що збрехала нам і суду, — це нова інформація".

Нинішній адвокат жінки, Джеймс Блер Ньюман-молодший, заявив: "Наша клієнтка продовжує стверджувати, що стала жертвою сексуального насильства, однак вона цілковито помилялася, вказуючи на містера Картера як на винуватця". Продовжуючи свою заяву, жінка зазначила, що спогади про сексуальне насильство в неї викликала реклама із закликом до жертв Комбса відгукнутися. Щодо Комбса велося розслідування у зв’язку з низкою ймовірних випадків сексуального насильства; зрештою — всупереч справі цієї жінки — його визнали винним за двома пунктами звинувачення, пов’язаними з перевезенням осіб з метою заняття проституцією, і в жовтні 2025 року засудили до чотирьох років і двох місяців ув’язнення.

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Жінка розповіла, що не знала про подання позову від її імені, а коли висловила сумніви щодо своїх тверджень, позов було відкликано.

Раніше Джей-Зі вже говорив про те, як ці звинувачення вплинули на його життя. Коли справу закрили, він заявив: "Травму, яку довелося пережити мені, моїй дружині, дітям і близьким, не можна просто ігнорувати". А в березні в інтерв’ю журналу GQ він сказав: "Я давно не відчував такого гніву — це був нестримний гнів. Не можна звинувачувати когось у такому, якщо не маєш у цьому цілковитої впевненості".

Він також зазначив, що відмовився врегулювати позов у ​​позасудовому порядку: "Я не можу піти на мирову угоду — це суперечить моїй натурі... Я б радше помер".