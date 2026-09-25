В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - Зеленський
Київ • УНН
Після засідання Ставки Зеленський повідомив про захист дата-центрів і об’єктів зв’язку. Україна прискорює виробництво перехоплювачів і двигунів.
Президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки Верховного головнокомандувача анонсував посилення захисту дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку, передає УНН.
"Провів Ставку. Серед ключових питань – результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів". Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", - написав Зеленський.
Також, за його словами, була детальна доповідь ГУР МО про російські технологічні плани на 2027 рік, а саме – про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва, використання схем постачання компонентів у росію.
"У відповідності із загрозами коригуємо нашу протидію", - додав Зеленський.
Він додав, що пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії – нові санкційні пакети партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики.
"Були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку. Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", - зазначив Президент.
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