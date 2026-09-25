У Києві внаслідок удару рф пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя, є постраждалі

Влучання у Вищу раду правосуддя. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Унаслідок чергової атаки російських військ по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє пресслужба. Про це повідомила ВРП, пише УНН.

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За попередньою інформацією, постраждали шість людей.

На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень - йдеться у повідомленні.

Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу.

Також мер Києва повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17. Вісім поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі, одна 9-річна дитина.

Влучання у Шевченківському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

25 вересня російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва: загинув 14-річний хлопець, дев’ятеро людей постраждали. Зеленський попередив, що до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску.