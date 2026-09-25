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У Києві внаслідок удару рф пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя, є постраждалі

Київ • УНН

 • 172 перегляди

У Києві через атаку рф пошкоджено будівлю ВРП, роботу органу тимчасово зупинено. Кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них дев’ятирічна дитина.

У Києві внаслідок удару рф пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя, є постраждалі
Влучання у Вищу раду правосуддя. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Унаслідок чергової атаки російських військ по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє пресслужба. Про це повідомила ВРП, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, постраждали шість людей.

На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень

- йдеться у повідомленні.

Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу.

Також мер Києва повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17. Вісім поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі, одна 9-річна дитина.

Влучання у Шевченківському районі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

25 вересня російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва: загинув 14-річний хлопець, дев’ятеро людей постраждали. Зеленський попередив, що до зими росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску.

Ольга Розгон

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