Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України
Київ • УНН
Трамп і Сі Цзіньпін у Білому домі обговорили війну рф проти України. Зеленський попросив Трампа залучити Китай до впливу на путіна.
Президент США Дональд Трамп і глава Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, під час зустрічі у Білому домі говорили про війну рф проти України. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення МЗС КНР від 25 вересня.
Глави держав обмінялися думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні (так Пекін називає війну - ред.) та Корейський півострів
Серед іншого, як вказано, глави держав підтвердили взаємну підтримку успішного проведення неформальної зустрічі лідерів АТЕС 2026 року та саміту лідерів G20.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа передати главі КНР Сі Цзіньпіну, який прибув з візитом до США, щоб той допоміг вплинути на главу кремля володимира путіна щодо завершення війни. І Трамп пообіцяв передати лідеру Китаю прохання, повідомив Зеленський.