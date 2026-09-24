На фронті за добу відбулося 185 бойових зіткнень - Покровський напрямок найгарячіший

Від початку доби 24 вересня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 4118 дронів-камікадзе та здійснив 1869 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили п'ять атак противника в напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Малої Вовчої та Тернової; одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурми противника в районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лимана, Надії та Шийківки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

Сили оборони уразили РЛС "Каста", базу ударних БПЛА та склад пального ворога

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки.

Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Софіївка, Родинське, Дорожнє, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 14 - поранено; знищено три одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, дев'ять одиниць спеціальної техніки, один склад боєприпасів та 51 укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 119 укриттів противника. Знищено або подавлено 235 безпілотних літальних апаратів різних типів