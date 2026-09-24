У Києві через російську атаку пошкоджено 120-річний Свято-Покровський храм

ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ

ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ

ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ

ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО