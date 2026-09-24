У Києві через російську атаку пошкоджено 120-річний Свято-Покровський храм
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф 24 вересня пошкоджено вікна, бані та фасад Свято-Покровського храму 1906 року. Церква є найстарішою у районі.
російські війська 24 вересня пошкодили Свято-Покровський храм у Києві, пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад Про це повідомляє голова Подільської РДА Володимир Наконечний, пише УНН.
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"Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградара", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району.
Нагадаємо
24 вересня російський обстріл пошкодив виробництво мережі пиріжкових виробів у Києві. Також пошкоджені головне виробництво та склад "ТК-Домашній текстиль", зруйновано ювелірне підприємство Dukachi.
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