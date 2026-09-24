У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик
Київ • УНН
Попри пошкодження від атаки рф, у пологовому будинку №2 прийняли дев’ять пологів. Одного хлопчика народили в укритті.
У пологовому будинку №2 у Києві у ніч на 24 вересня на тлі атаки рф під час вибуху через дорогу від медзакладу продовжували приймати пологи. Цієї ночі тут народилося дев’ять дітей, одне з немовлят - у підземному укритті. Про це повідомив заступник директора з акушерства, гінекології, неонатології та хірургії, лікар акушер-гінеколог вищої категорії Олександр Забудський у коментарі для УНН.
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"Всі живі та здорові. 9 дітей народилось, 1 хлопчик народився в укритті. Наразі 71 людина в закладі - пацієнтів", - повідомив лікар.
За його словами, цієї ночі серед пацієнтів було 22 дитини та 22 жінки. Також у закладі перебували партнери пацієнток.
Під час чергової атаки рф на Київ пологовий будинок зазнав суттєвих пошкоджень. Зокрема, у будівлі з першого по п’ятий поверхи з боку паркувального майданчика вибило вікна та понівечило дверні блоки. Також шибки вилетіли у господарських приміщеннях пральні та котельні.
Утім, попри пошкодження, лікарі й надалі продовжують цілодобово приймати пацієнток та надавати необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
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