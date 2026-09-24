Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 24 вересня, зросла до двох. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, кількість постраждалих зросла до шести, чотирьох поранених медики госпіталізували. Двоє постраждалих - у тяжкому стані.

У пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч - констатував Кличко.

Згодом він розповів, що у Дніпровському районі столиці уламки впали ще за двома адресами - на території приватних садиб.

"У одному з будинків руйнування. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги", - резюмував мер Києва.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. За даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі.

У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів