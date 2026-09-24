Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла

$44.790.0851.330.03
ukenru
22:20 • 11216 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 22851 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 20857 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 19681 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 29152 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
23 вересня, 16:02 • 29534 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
23 вересня, 14:26 • 37465 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
23 вересня, 13:23 • 34420 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
23 вересня, 09:55 • 36330 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
23 вересня, 09:25 • 34030 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4м/с
92%
742мм
Популярнi новини
У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відеоVideo23 вересня, 14:52 • 8732 перегляди
У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів23 вересня, 15:30 • 4266 перегляди
Понад 50 країн ООН закликали росію до негайного припинення вогню в Україні23 вересня, 15:57 • 4856 перегляди
росія завдала ударів по великих українських дата-центрах - МЗС23 вересня, 16:29 • 3932 перегляди
Застосували газ і побили чоловіка: на Рівненщині затримали трьох працівників ТЦКPhoto23 вересня, 18:18 • 4532 перегляди
Публікації
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 29154 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей23 вересня, 16:02 • 29536 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку23 вересня, 14:26 • 37467 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto23 вересня, 13:57 • 30389 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo23 вересня, 13:56 • 30410 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Віталій Кличко
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 23978 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 32024 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 34559 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 43060 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 43144 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Опалення
The Guardian

Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей, шестеро поранені. Уламки пошкодили пологовий будинок і клініко-діагностичний центр.

Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 24 вересня, зросла до двох. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, кількість постраждалих зросла до шести, чотирьох поранених медики госпіталізували. Двоє постраждалих - у тяжкому стані.

У пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч

- констатував Кличко.

Згодом він розповів, що у Дніпровському районі столиці уламки впали ще за двома адресами - на території приватних садиб.

"У одному з будинків руйнування. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги", - резюмував мер Києва.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. За даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі.

У Києві та області через атаки рф виникли перебої з інтернетом у 100 тисяч абонентів23.09.26, 18:30 • 4374 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ