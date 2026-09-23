Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним

У США сенатор-республіканець звернувся до Судового комітету Сенату з проханням викликати Дональда Трампа-молодшого, сина президента США, для свідчень після повідомлень про те, що частину видатків на його весілля сплатив російський олігарх зі зв'язками із главою кремля володимиром путіним. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

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Запит сенатора Джона Кертіса, який послідував за публікацією ProPublica, як пише видання, "знаменує значний розрив з президентом Дональдом Трампом з боку члена його власної партії".

"Виникли питання щодо зв'язків старшого сина президента Трампа, Дональда Трампа-молодшого, з іноземними бізнесменами та прийняття ним великих подарунків. До них належить розкішна вечірка після весілля на приватному острові, організована російським олігархом Умаром Кремльовим, який, як повідомляється, незадовго до вручення подарунка відвідав Китай у складі делегації, що супроводжувала володимира путіна", - написав Кертіс у листі від 21 вересня до голови Судового комітету Сенату, республіканця Чака Грасслі і головного демократа в комітеті, сенатора Діка Дурбіна.

"Ці побоювання посилюються активним просуванням Дональдом Трампом-молодшим підтримуваних сім'єю криптовалютних проєктів, його прагненням до міжнародних угод з нерухомістю, що включає прямі зустрічі з главами іноземних держав, і його повідомленнями про інвестиції в оборонні контракти", - додав Кертіс.

Кертіс, зазначивши також прибуток, отриманий сім'єю Трампа від операцій з криптовалютою, зазначив, що цей інцидент є частиною ширшої схеми, у межах якої родичі президентів США можуть, як повідомляється, "неправомірно використати свою близькість до влади".

Окрім розслідування щодо Трампа-молодшого, Кертіс попросив Судовий комітет Сенату викликати сина колишнього президента Джо Байдена, Гантера Байдена, який, як пише видання, "багато років був замішаний у численних скандалах, пов'язаних з корисливими діями". Обидва чоловіки, за його словами, повинні дати свідчення "щодо своїх минулих ділових операцій, відносин з іноземними особами та організаціями, подарунків чи інших одержаних ними вигод, а також будь-яких випадків, коли їхні відносини з президентом використовувалися чи сприймалися як такі, що мають цінність".

Білий дім у середу, як повідомляється, не відповів на запит про коментар, але "малоймовірно, що Трамп, який вимагає лояльності від Республіканської партії, сприйме двопартійний характер прохання Кертіса інакше, ніж особиста образа".

Трамп заявив, що "поняття не має, хто такий Умар", що "ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці та в інший день, ніж весілля".

Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації та отримав орден Дружби від путіна за "внесок у міжнародний спорт та відданість світовій боксерській родині". Він також перебуває під санкціями українського уряду через зв'язок із путіним.

Представник республіканців із юридичного комітету підтвердив, що Грасслі отримав листа, але не зміг гарантувати розслідування цієї справи. Представник зазначив, що кількість дат слухань вкрай обмежена до кінця 2026 року, а підготовка до слідчих слухань зазвичай триває кілька місяців, перш ніж їх можна буде призначити.

"Це, безумовно, стане питанням, яке демократи порушуватимуть, якщо отримають більшість у будь-якій палаті наступного року", зауважує видання.

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