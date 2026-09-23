Зеленський підсумував, про що вдалося поговорити з Трампом і які будуть подальші дії для припинення війни з рф

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів із президентом США Дональдом Трампом та подальші кроки, які можуть сприяти припиненню війни з рф. Серед них – енергетичне перемир'я, залучення Китаю до дипломатичних зусиль, посилення української ППО та можлива тристороння зустріч лідерів України, США і рф, пише УНН.

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Ми з Президентом Трампом і нашими командами обговорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові. Не впевнений, чи росія на сьогодні готова, але в будь-якому разі ми обговорили енергетичне перемир’я – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова до такого перемир'я за умови припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі, електромережах, системах опалення та водопостачання. За його словами, американська сторона має передати цю пропозицію рф.

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Окремою темою стала майбутня зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зеленський закликав президента США використати вплив Пекіна на росію.

Я дуже відверто сказав Президенту, що ми вважаємо: якщо він також залучить Президента Сі – він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі маємо працювати над цим цілодобово – заради людей – заявив Зеленський.

Також президенти обговорили підготовку України до зими. Київ попросив Вашингтон надати зимовий пакет ракет для систем Patriot та ліцензії на виробництво таких ракет. Зеленський також наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

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На думку українського президента, одним із ключових наступних кроків могла б стати тристороння зустріч лідерів.

На мою думку, найважливіший крок, який може зробити Президент Трамп, – це організувати тристоронню зустріч, на якій лідери зможуть порушити всі чутливі питання та спробувати закінчити війну – підсумував Зеленський.

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