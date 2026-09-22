Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією та представниками Європи для обговорення деескалації з рф
Київ • УНН
У Нью-Йорку посланці Трампа зустрінуться з українською делегацією та радниками Британії, Франції й Німеччини. Обговорять пропозиції Києва щодо деескалації з рф.
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у вівторок ввечері зустрінуться в Нью-Йорку з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції й Німеччини. Сторони обговорять українські пропозиції щодо можливої угоди про деескалацію з росією, повідомив журналіст Барак Равід із посиланням на 2 поінформовані джерела, пише УНН.
Деталі
За його інформацією, переговори відбудуться на тлі дипломатичних контактів у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН.
Головною темою зустрічі стануть підготовлені Україною пропозиції щодо можливої домовленості з росією про деескалацію. Деталей цих пропозицій Равід наразі не навів.
Віткофф і Кушнер проводять переговори в Нью-Йорку
До обговорення разом з американськими та українськими представниками долучаться радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.
Раніше у вівторок Трамп повідомив, що Віткофф і Кушнер також провели зустріч із посередниками, які працюють з Іраном. За словами президента США, переговори були "дуже продуктивними", а шанси на досягнення угоди з Тегераном він назвав "великими".
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