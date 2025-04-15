Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.
Ілон Маск публічно не погоджується з Трампом, і останньому це, схоже, подобається. Маск вільно ділиться думками, навіть втручаючись у справи кабінету.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.
У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.
Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.
Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.
OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.
Кількість космічного сміття на орбіті Землі стрімко зростає, що може призвести до руйнування супутників та унеможливлення використання певних орбіт. Потрібне активне очищення космічного простору.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
Департамент Ілона Маска використовує ШІ для виявлення службовців, які критикують Трампа. Команда DOGE моніторить федеральні установи та використовує чат-бот Grok.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.
Ціни на вживані Tesla у США впали на 7% у річному вимірі в березні, у Великій Британії падіння склало 15%. Зниження відбувається на фоні підозр щодо шкоди бренду через дії Трампа.
Апеляційний суд відклав дію судової заборони, яка обмежувала доступ Ілона Маска до особистих даних американців у різних відомствах. Усні доводи будуть заслухані 5 травня.
Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.
Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.
Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.
Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа через мита, що ускладнюють імпорт окремих компонентів. Він також критикував радника Білого дому Наварро і виступає за вільну торгівлю з Європою.
Користувачі X, які пародіюють інших, повинні вказувати це в описі та використовувати слова "fake" або "parody" в імені. Зображення реальних людей використовувати заборонено.
Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.
Уряд Великої Британії планує закрити сотні державних установ для реформування держапарату та скорочення витрат. Реформи не стосуватимуться тих кванго, які наглядають за роботою уряду.
7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.
Україна сильно залежить від Starlink, але ЄС шукає альтернативи, зокрема Eutelsat. Однак, жодна існуюча система не може повністю замінити Starlink через її унікальні можливості.
Ілон Маск заявив, що не поважає тих, хто підтримує війну, назвавши її"справді поганою річчю". Він закликав зупинити бійню "в Україні та росії".
За даними джерел видання, DOGE, очолюваний Маском, планує скорочення в Міністерстві нацбезпеки США, включаючи Секретну службу. Агентство з надзвичайних ситуація може бути ліквідовано, Прикордонно-митна служба також під загрозою.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
Тисячі американців вийшли на вулиці Бостона, Вашингтона та інших міст, щоб висловити свій протест проти радикальних змін у політиці США, які впроваджує Дональд Трамп. Організатори очікують близько 1200 демонстрацій по івсій країні.