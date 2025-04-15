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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21267 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140189 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129832 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129578 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193580 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76961 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164164 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

Новини Світу • 08:05 • 7592 перегляди

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 3806 перегляди

Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 8360 перегляди

Маск дозволяє собі більше за інших радників, і Трампу це подобається - Politico

Ілон Маск публічно не погоджується з Трампом, і останньому це, схоже, подобається. Маск вільно ділиться думками, навіть втручаючись у справи кабінету.

Політика • 13 квітня, 04:52 • 4738 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4710 перегляди

Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.

Новини Світу • 12 квітня, 08:07 • 3768 перегляди

Tesla масово продають: кількість вживаних авто на продаж у США зросла на тлі дій Маска

У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.

Економіка • 11 квітня, 10:09 • 8816 перегляди

З 1 трлн до 150 млрд: Маск різко знизив цілі DOGE щодо заощаджень у федеральному бюджеті

Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.

Економіка • 11 квітня, 07:18 • 4275 перегляди

Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день - Bloomberg

Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.

Економіка • 10 квітня, 11:27 • 9874 перегляди

OpenAI подає до суду на Ілона Маска і заявляє про переслідування

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.

Новини Світу • 10 квітня, 06:40 • 10522 перегляди

Прогнозуються сміттєпад і лаги: орбіта Землі переповнена уламками відпрацьованої техніки

Кількість космічного сміття на орбіті Землі стрімко зростає, що може призвести до руйнування супутників та унеможливлення використання певних орбіт. Потрібне активне очищення космічного простору.

Технології • 9 квітня, 08:27 • 8491 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9067 перегляди

У DOGE використовують ШІ, щоб виявляти службовців, які критикують Трампа - ЗМІ

Департамент Ілона Маска використовує ШІ для виявлення службовців, які критикують Трампа. Команда DOGE моніторить федеральні установи та використовує чат-бот Grok.

Новини Світу • 8 квітня, 16:12 • 12306 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13115 перегляди

Воррен Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд попри масові втрати мільярдерів

Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&amp;P 500.

Новини Світу • 8 квітня, 14:29 • 12041 перегляди

Ціни на вживані Tesla в США і Британії падають швидше, ніж раніше – FT

Ціни на вживані Tesla у США впали на 7% у річному вимірі в березні, у Великій Британії падіння склало 15%. Зниження відбувається на фоні підозр щодо шкоди бренду через дії Трампа.

Економіка • 8 квітня, 14:24 • 15357 перегляди

DOGE Маска дозволили доступ до конфіденційних даних американців: суд у США призупинив заборону

Апеляційний суд відклав дію судової заборони, яка обмежувала доступ Ілона Маска до особистих даних американців у різних відомствах. Усні доводи будуть заслухані 5 травня.

Новини Світу • 8 квітня, 09:10 • 8655 перегляди

Bloomberg: статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів уперше з 2024 року

Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.

Новини Світу • 8 квітня, 08:15 • 11257 перегляди

Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5578 перегляди

Трамп заявив про затвердження оборонного бюджету США на близько $1 трлн

Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.

Новини Світу • 8 квітня, 06:55 • 5501 перегляди

Маск закликав Трампа скасувати нові мита

Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа через мита, що ускладнюють імпорт окремих компонентів. Він також критикував радника Білого дому Наварро і виступає за вільну торгівлю з Європою.

Новини Світу • 8 квітня, 05:04 • 7902 перегляди

X вводить правила для пародійних акаунтів: що зміниться?

Користувачі X, які пародіюють інших, повинні вказувати це в описі та використовувати слова "fake" або "parody" в імені. Зображення реальних людей використовувати заборонено.

Новини Світу • 8 квітня, 00:15 • 5971 перегляди

Маск демонструє ознаки слабкості та страху через коментарі щодо нульових мит: віце-канцлер Німеччини

Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.

Новини Світу • 7 квітня, 14:23 • 11056 перегляди

Британія планує закрити сотні державних установ, щоб оптимізувати роботу уряду

Уряд Великої Британії планує закрити сотні державних установ для реформування держапарату та скорочення витрат. Реформи не стосуватимуться тих кванго, які наглядають за роботою уряду.

Новини Світу • 7 квітня, 12:55 • 12349 перегляди

Акції Tesla впали нижче прогнозу міністра торгівлі США

7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.

Економіка • 7 квітня, 12:16 • 10980 перегляди

Starlink не зможе відразу бути витіснений головним конкурентом Eutelsat зі сфери комунікацій України воєнного часу - Politico

Україна сильно залежить від Starlink, але ЄС шукає альтернативи, зокрема Eutelsat. Однак, жодна існуюча система не може повністю замінити Starlink через її унікальні можливості.

Війна • 7 квітня, 07:00 • 11099 перегляди

Маск засудив "тих, хто заохочує війну", закликавши "зупинити бійню"

Ілон Маск заявив, що не поважає тих, хто підтримує війну, назвавши її"справді поганою річчю". Він закликав зупинити бійню "в Україні та росії".

Війна • 6 квітня, 22:36 • 30182 перегляди

Маск скоротить штат Міністерства нацбезпеки США, під загрозою Секретна служба - CNN

За даними джерел видання, DOGE, очолюваний Маском, планує скорочення в Міністерстві нацбезпеки США, включаючи Секретну службу. Агентство з надзвичайних ситуація може бути ліквідовано, Прикордонно-митна служба також під загрозою.

Політика • 6 квітня, 01:42 • 9911 перегляди

Протести проти Трампа в Європі: на акції вийшли сотні людей

У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

Політика • 5 квітня, 21:11 • 10598 перегляди

"Руки геть!": у США проходять масштабні акції протесту проти політики Трампа

Тисячі американців вийшли на вулиці Бостона, Вашингтона та інших міст, щоб висловити свій протест проти радикальних змін у політиці США, які впроваджує Дональд Трамп. Організатори очікують близько 1200 демонстрацій по івсій країні.

Політика • 5 квітня, 19:07 • 18458 перегляди