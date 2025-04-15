"Руки геть!": у США проходять масштабні акції протесту проти політики Трампа

Тисячі американців вийшли на вулиці Бостона, Вашингтона та інших міст, щоб висловити свій протест проти радикальних змін у політиці США, які впроваджує Дональд Трамп. Організатори очікують близько 1200 демонстрацій по івсій країні.