Nvidia стикається з потужним тиском щодо повернення Хуанга через кілька днів після його відставки

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Через чотири дні після того, як Дженсен Хуанг пішов у відставку з посади керівника Nvidia — після викриття його позашлюбних зв’язків, зокрема з жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, — розгорнулася масштабна кампанія за його повернення на чолі компанії, яку він сам і створив, передає УНН із посиланням на Reuters.

Понад 180 200 осіб підписали петицію з вимогою повернути Хуанга; цю ініціативу підтримав Ілон Маск, а президент США Дональд Трамп заявив, що не був би проти відновлення Хуанга на посаді генерального директора. До заклику приєдналися тисячі людей, які називають себе співробітниками Nvidia, хоча експерти з корпоративного управління та деякі інвестори попереджають: повернення Хуанга до завершення розслідувань може створити для компанії нові ризики.

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Ця хвиля підтримки перетворила питання зміни керівництва на справжнє випробування для Nvidia: чи зможе компанія відокремитися від свого засновника, чий вплив поширюється на працівників (серед яких є віддані прихильники колишнього гендиректора), акціонерів, Кремнієву долину, тайванські ланцюги постачання та Вашингтон.

У понеділок найвищий хмарочос Тайваню, "Тайбей 101", підсвітили повідомленнями, серед яких було й таке: "Тайвань любить Дженсена". Деякі впливові акціонери — зокрема Гевін Бейкер з Atreides Management і генеральний директор Altimeter Capital Management Бред Герстнер — закликали Nvidia не поспішати з пошуком заміни, доки не будуть встановлені всі факти.

Підтримка колишнього керівника з’явилася на тлі того, як американські спецслужби намагаються з’ясувати, наскільки тісними були стосунки Еліс Хуанг із Міністерством державної безпеки Китаю та яку саме інформацію вона могла передати Пекіну (про це повідомили два джерела, знайомі із ситуацією). За словами джерел, зібрані на сьогодні докази вказують на те, що вона, ймовірно, була "джерелом" інформації, а не професійно підготовленою шпигункою.

Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ

Проте, як повідомило агентству Reuters джерело, обізнане із ситуацією, рада директорів Nvidia не розглядає можливість повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора.

Ця невизначеність спричинила розбіжності серед інвесторів щодо майбутнього Хуанга та ускладнила для ради директорів пошук його наступника. У понеділок акції Nvidia впали на 3,7% — напередодні публікації звіту компанії про прибутки за третій квартал.

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