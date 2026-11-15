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Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7176 перегляди

Дженсен Хуанг обговорює повернення до Nvidia через кілька днів після відставки. Інвестори закликали раду розглянути такий сценарій.

Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ
Photographer: Erik Flyg/Bloomberg

Дженсен Хуанг, якого було усунуто з посади генерального директора Nvidia Corp., обговорює можливість свого повернення в компанію — і це відбувається всього через кілька днів після того, як рада директорів домоглася його відставки, передає УНН із посиланням на Financial Times і Bloomberg.

Деталі

За інформацією ЗМІ, Хуанг розглядає ідею повернення на тлі того, як низка його союзників у Кремнієвій долині почали активно виступати за відновлення його на посаді. Раніше стало відомо, що Хуанг мав роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю; також повідомлялося про його стосунки з однією з віцепрезиденток Nvidia.

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Наприкінці минулого тижня інвестиційні компанії Altimeter Capital Management та Atreides Management опублікували повідомлення, у якому, відзначаючи "винятковий успіх під керівництвом Дженсена Хуанга протягом тривалого часу" та невизначеність, що виникла після його відходу, закликали раду директорів діяти "зважено, обережно й розсудливо" у питанні вибору нового керівництва Nvidia.

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У листі до ради директорів Nvidia, оприлюдненому в соціальній мережі X, Бред Герстнер з Altimeter та Гевін Бейкер з Atreides зазначили, що цей процес має передбачати й "можливе повернення Дженсена Хуанга".

Нагадаємо

У неділю міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі програми "Sunday Morning Futures" на телеканалі Fox News заявив, що Nvidia потребує "рішучих змін" у керівництві. За його словами, компанії варто шукати нових лідерів за її межами — особливо на тлі низки звинувачень у тому, що Nvidia сприяла продажу своїх передових чипів для штучного інтелекту китайським структурам.

Антоніна Туманова

ЕкономікаТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Соціальна мережа
Скотт Бессент
Fox News
Китай