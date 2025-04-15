Попри війну, українці продовжують подорожувати. Найбільш популярні напрямки для відпочинку в Україні - західні курорти, а за кордоном - Болгарія, Греція та Єгипет.
Ветерани зможуть ділитися бойовим досвідом, навчаючи українців основам військової справи. Закон набуде чинності за місяць після публікації в "Голосі України".
Кабмін затвердив положення про Державне агентство з управління резервами, ліквідувавши старий Держрезерв. Це дозволить перейти від радянської системи до сучасних підходів управління резервами.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Пенсію за вислугу років призначатимуть лише після їх звільнення.
Кабмін планує відкрити всі 45 категорій міжнародного Реєстру збитків до кінця року. Також доповнено Державний реєстр майна Системою обліку інформації про немайнову шкоду.
Уряд розширює програму підтримки певних категорій захисників України та членів їх сімей у медзакладах. Допомогу надаватимуть фахівці із супроводу ветеранів, демобілізованих, а також ті, хто навчає орієнтуванню та мобільності.
Кабмін спростив отримання даних про полонених чи зниклих безвісти військових із реєстру ветеранів. Батьки зможуть отримати витяги для соцпідтримки та пільг.
За 11 років окупації Криму зафіксовано понад 10 тисяч випадків порушення прав людини. Кримськотатарський ресурсний центр зібрав список зі 166 осіб, відповідальних за ці порушення.
МХП розпочала весняну посівну кампанію. Вперше посіють технічні коноплі на 200 га.
російські війська активно наступають на Харківському напрямку, особливо біля Вовчанська та Куп'янська. Ворог використовує штурмові групи, техніку та артилерію для атак.
Минулої зими в Україні запустили 148 когенераційних установок і 84 котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році планується встановити ще 420 установок.
Кабмін дозволив центрам рекрутингу самостійно організовувати перевезення іноземних добровольців для служби за контрактом. Витрати на проживання та харчування покриватимуться з держбюджету.
З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Вдалося відновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.
З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Прем'єр Туск заявив, що Польща підтримає відбудову України. Ключовим стане термінал у Славкуві, але економічна стратегія країни буде зосереджена на захисті інтересів польського бізнесу.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей, яких вивезли з Криму після окупації. ЄСПЛ запросив зауваження від рф до 31 липня 2025.
Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.
Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.
Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.
Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.
Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.
У межах проєкту "Контракт 18-24" вдвічі збільшено перелік посад для добровольців, тепер їх 18. Доступні нові позиції, такі як кулеметник-розвідник та розвідник-оператор.
У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.
У березні 2024 року українці придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 та SUZUKI Vitara.
За 22 дні "енергетичного перемир'я" росіяни вбили в 2,5 рази більше українців. Окупанти збільшили інтенсивність ударів по цивільних та наростили атаки на фронті.
Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.
Через потепління споживання електроенергії знижується. Укренерго закликає користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00, коли сонячні станції працюють найефективніше.
У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.