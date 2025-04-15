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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6012 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5544 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8660 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30928 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161481 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139511 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142242 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136394 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136185 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196740 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Попри війну, українці продовжують подорожувати. Найбільш популярні напрямки для відпочинку в Україні - західні курорти, а за кордоном - Болгарія, Греція та Єгипет.

Наші за кордоном • 12:27 • 4220 перегляди

Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт

Ветерани зможуть ділитися бойовим досвідом, навчаючи українців основам військової справи. Закон набуде чинності за місяць після публікації в "Голосі України".

Війна • 12:23 • 1210 перегляди

Перехід від радянської системи: уряд визначив нові завдання агентству з управління резервами

Кабмін затвердив положення про Державне агентство з управління резервами, ліквідувавши старий Держрезерв. Це дозволить перейти від радянської системи до сучасних підходів управління резервами.

Економіка • 12:21 • 1262 перегляди

Обмеження пенсій працюючим прокурорам: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Пенсію за вислугу років призначатимуть лише після їх звільнення.

Суспільство • 12:19 • 2176 перегляди

Усі 45 категорій Реєстру збитків планують відкрити до кінця року - Шмигаль

Кабмін планує відкрити всі 45 категорій міжнародного Реєстру збитків до кінця року. Також доповнено Державний реєстр майна Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

Суспільство • 12:05 • 1966 перегляди

В Україні збираються розширити підтримку захисників та їхніх родин у лікарнях: деталі

Уряд розширює програму підтримки певних категорій захисників України та членів їх сімей у медзакладах. Допомогу надаватимуть фахівці із супроводу ветеранів, демобілізованих, а також ті, хто навчає орієнтуванню та мобільності.

Війна • 11:47 • 3198 перегляди

Уряд спростив надання інформацію про деякі категорії військовослужбовців: про що йдеться

Кабмін спростив отримання даних про полонених чи зниклих безвісти військових із реєстру ветеранів. Батьки зможуть отримати витяги для соцпідтримки та пільг.

Політика • 11:45 • 2894 перегляди

За 11 років окупації Криму на півострові зафіксовано понад 10 тисяч випадків порушення прав людини - юрист

За 11 років окупації Криму зафіксовано понад 10 тисяч випадків порушення прав людини. Кримськотатарський ресурсний центр зібрав список зі 166 осіб, відповідальних за ці порушення.

Війна • 11:44 • 2648 перегляди

У МХП стартувала весняна посівна кампанія 2025 року: понад 70 % основних площ будуть відведені під кукурудзу, соняшник та сою

МХП розпочала весняну посівну кампанію. Вперше посіють технічні коноплі на 200 га.

Новини Бізнесу • 11:43 • 472 перегляди

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російські війська активно наступають на Харківському напрямку, особливо біля Вовчанська та Куп'янська. Ворог використовує штурмові групи, техніку та артилерію для атак.

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З 2022 року росіяни обстріляли понад 63 тисячах об'єктів енергетики - Шмигаль

З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Вдалося відновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.

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Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Економіка • 10:59 • 5176 перегляди

Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною" прем’єр-міністр Польщі

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей, яких вивезли з Криму після окупації. ЄСПЛ запросив зауваження від рф до 31 липня 2025.

Суспільство • 10:42 • 3386 перегляди

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ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні

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У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.

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Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.

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