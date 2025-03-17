15 березня, 19:03 • 118299 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176241 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143698 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135706 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115620 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107082 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102606 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані

Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.

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Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг

Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг

17 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції

Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції

Судно "Ноосфера" доставило на станцію команду, яка замінила попередників для проведення наукових досліджень. Полярники вже готуються до збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.

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На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери

На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери

Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.

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Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.

Суспільство • 16 березня, 11:58 • 26633 перегляди
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт

Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт

Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" 1 млн грн на оновлення приміщень. Раніше вони вже виділили 3 мільйони гривень на підтримку медзакладу.

Суспільство • 16 березня, 11:06 • 19720 перегляди
За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.

Суспільство • 16 березня, 09:58 • 54005 перегляди
Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.

Суспільство • 16 березня, 08:34 • 19409 перегляди
Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину

Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину

Вночі росіяни атакували Київську область дронами. Тривога тривала понад 7 годин, сили ППО працювали. У Фастівському районі сталося загорання на підприємстві.

Суспільство • 16 березня, 07:37 • 53715 перегляди
Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.

Суспільство • 16 березня, 06:14 • 23712 перегляди
Терористи обстріляли Херсонщину: є жертви та поранені, серед них дитина

Терористи обстріляли Херсонщину: є жертви та поранені, серед них дитина

Ворожі війська здійснили удари по понад 30 населених пунктів Херсонщини, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Загинула одна людина, 11 отримали поранення.

Суспільство • 16 березня, 05:57 • 19739 перегляди
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.

Суспільство • 16 березня, 05:49 • 21946 перегляди
В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".

Суспільство • 16 березня, 04:37 • 55516 перегляди
Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.

Суспільство • 16 березня, 03:05 • 16939 перегляди
Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС

Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС

Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.

Суспільство • 16 березня, 02:05 • 60105 перегляди
У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку

У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку

У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.

Суспільство • 15 березня, 22:37 • 54305 перегляди
У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА

У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА

У Чернігові було чутно вибух, повідомляють моніторингові канали. Існує загроза застосування ударних БпЛА, можлива робота ППО, населення закликають до укриттів.

Суспільство • 15 березня, 20:11 • 50783 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Поради для початківців: вибір невибагливих культур, врахування клімату, грунту, сусідства. Правильна підготовка місця, зонування та планування посадок для рясного врожаю.

Суспільство • 15 березня, 09:00 • 138787 перегляди
рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

Суспільство • 15 березня, 08:18 • 74768 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

В Україні ціни на ліки, особливо вітчизняні, зростають. Голова асоціації “Виробники ліків України” пояснює це здорожчанням сировини, енергії, логістики та боротьбою за місце на полицях аптек.

Суспільство • 15 березня, 07:00 • 137846 перегляди
У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.

Суспільство • 15 березня, 06:49 • 22147 перегляди
15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.

Суспільство • 15 березня, 06:23 • 23860 перегляди
Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

В Укрзалізниці повідомили, що ворог продовжує бити по інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Для уникнення затримок задіяли резервні тепловози.

Суспільство • 15 березня, 05:50 • 27332 перегляди
Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.

Суспільство • 15 березня, 05:39 • 19408 перегляди
У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.

Суспільство • 15 березня, 05:21 • 21390 перегляди
Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

У суботу зранку приготуйте панкейки, яєчню, сирники, вівсянку або тост з куркою та авокадо. Ці прості страви зранку, подарують енергію на цілий день.

Суспільство • 15 березня, 05:13 • 23315 перегляди
На Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт через ворожу агресію

На Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт через ворожу агресію

У Запорізькій області пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт внаслідок ворожої атаки. Рятувальники та правоохоронці працюють на місці події.

Суспільство • 15 березня, 04:39 • 76112 перегляди
Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.

Суспільство • 15 березня, 04:30 • 14266 перегляди
У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.

Суспільство • 15 березня, 04:29 • 85420 перегляди