Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.