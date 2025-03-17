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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня
17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.
"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані
Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.
Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг
17 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції
Судно "Ноосфера" доставило на станцію команду, яка замінила попередників для проведення наукових досліджень. Полярники вже готуються до збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.
На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери
Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.
Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка
Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" 1 млн грн на оновлення приміщень. Раніше вони вже виділили 3 мільйони гривень на підтримку медзакладу.
За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб
Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.
Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені
15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.
Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину
Вночі росіяни атакували Київську область дронами. Тривога тривала понад 7 годин, сили ППО працювали. У Фастівському районі сталося загорання на підприємстві.
Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені
14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.
Терористи обстріляли Херсонщину: є жертви та поранені, серед них дитина
Ворожі війська здійснили удари по понад 30 населених пунктів Херсонщини, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Загинула одна людина, 11 отримали поранення.
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода
В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.
В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей
Уряд планує нові програми підтримки багатодітних сімей, включаючи допомогу у підготовці дітей до школи. Також розширюється програма "муніципальна няня".
Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли
В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.
Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС
Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.
У Чернігові ліквідували пожежу в багатоповерхівці після влучання: евакуйовано одну літню жінку
У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену влучанням. Евакуйовано літню жінку, інформація про постраждалих уточнюється.
У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА
У Чернігові було чутно вибух, повідомляють моніторингові канали. Існує загроза застосування ударних БпЛА, можлива робота ППО, населення закликають до укриттів.
Як правильно посадити плодовий сад: поради
Поради для початківців: вибір невибагливих культур, врахування клімату, грунту, сусідства. Правильна підготовка місця, зонування та планування посадок для рясного врожаю.
рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК
росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні
В Україні ціни на ліки, особливо вітчизняні, зростають. Голова асоціації “Виробники ліків України” пояснює це здорожчанням сировини, енергії, логістики та боротьбою за місце на полицях аптек.
У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі
Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.
15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно
У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.
Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя
В Укрзалізниці повідомили, що ворог продовжує бити по інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Для уникнення затримок задіяли резервні тепловози.
Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти
Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.
У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро
Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.
Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку
У суботу зранку приготуйте панкейки, яєчню, сирники, вівсянку або тост з куркою та авокадо. Ці прості страви зранку, подарують енергію на цілий день.
На Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт через ворожу агресію
У Запорізькій області пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт внаслідок ворожої атаки. Рятувальники та правоохоронці працюють на місці події.
Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня
Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.
У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"
У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.