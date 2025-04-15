R-360 Neptune

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14271 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164233 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141012 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143739 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136619 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136727 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196831 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Український далекобійний дрон, що здатний бити на 3 тис. км, пройшов випробування. Також заслухано доповідь щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна".

Війна • 17 березня, 18:58 • 185457 перегляди

Розвідрота "Маґури" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів рф: відео

Розвідувальна рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 виявила майстерню 155-ї бригади морпіхів рф, де зварювали додаткову броню. HIMARS суміжників провів тестування, майстерню знищено.

Війна • 17 березня, 14:22 • 19237 перегляди

Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський

Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла успішні випробування та бойове застосування на відстань тисячі кілометрів. Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.

Війна • 15 березня, 11:32 • 91796 перегляди

У рф заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію в краснодарському краї

Сім безпілотників атакували НПС «Кропоткінська» Каспійського трубопровідного консорціуму. Станція виведена з експлуатації, транспортування нафти здійснюється на знижених режимах.

Війна • 17 лютого, 08:56 • 25704 перегляди

Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

За минулу добу російська армія втратила 1530 військових, 52 бойові броньовані машини та 149 одиниць автотехніки. Загальні втрати рф з початку війни сягнули майже 860 тисяч особового складу.

Війна • 17 лютого, 05:46 • 31327 перегляди

У Міноборони рф заявили про знищення 90 українських дронів та ракети "Нептун"

Міноборони рф повідомляє про перехоплення 90 українських БПЛА в різних регіонах та над морями. Більшість дронів було збито над Азовським морем та Краснодарським краєм.

Війна • 17 лютого, 05:10 • 109064 перегляди

Операція СБУ та ВМС: уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у рф

СБУ та ВМС провели успішну операцію по ураженню складу розвідувальних дронів РФ у ростовській області. Атака включала використання безпілотників та ракети "Нептун", що призвело до детонації боєприпасів.

Війна • 10 січня, 12:27 • 24861 перегляди

У новорічному привітанні Зеленського вперше показали запуск ракети з ОТРК "Сапсан"

У новорічному зверненні Президента вперше продемонстрували запуск ракети ОТРК "Сапсан". Зеленський розповів про виробництво українських ракет та безпілотників, включаючи мільйон БпЛА за рік.

Суспільство • 31 грудня, 22:36 • 99586 перегляди

Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до москви - The Economist

Україна працює над створенням нової ракети "Трембіта" з дальністю польоту до москви. Базова версія має швидкість 400 км/год, дальність 200 км, а виробництво планується після завершення випробувань.

Війна • 24 грудня, 00:34 • 21518 перегляди

В Міноборони рф прокоментували удар по Києву: заявили про атаку "у відповідь"

Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.

Війна • 20 грудня, 08:40 • 20035 перегляди

Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети “Рута”

Президент України повідомив про успішні випробування нової ракети "Рута" та серійне виробництво ракети "Паляниця". Також він розповів про передачу першої партії ракети-дрона "Пекло" та інші українські розробки.

Війна • 10 грудня, 17:42 • 22416 перегляди

У рф заявили про атаку дронів і ракет в окупованому Криму: під ударом аеродром "Бельбек"

Російські джерела повідомляють про атаку близько 40 БПЛА та ракет на Крим, зокрема на аеродром "Бельбек". У Севастополі спостерігали дим та чули вибухи.

Війна • 27 листопада, 09:55 • 22683 перегляди

В окупованому Севастополі заявили про роботу ППО

Окупаційна влада Севастополя повідомила про роботу ППО та збиття ракети "Нептун" над морем. Раніше в районі Стрілецької бухти через шторм вибухнула морська міна.

Війна • 21 листопада, 13:34 • 22230 перегляди

Україна планує масштабне виробництво дронів та ракет у 2025 році - глава держави

Президент Зеленський анонсував виробництво 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисяч крилатих ракет у 2025 році. План стійкості передбачає збільшення прямого фінансування бригад та створення Технологічної ставки.

Війна • 19 листопада, 10:30 • 16194 перегляди

Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети

Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Війна • 1 жовтня, 19:35 • 42376 перегляди

Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів - Зеленський

Президент заявив про значне збільшення виробництва зброї в Україні. Зокрема, щорічно можуть виготовляти 4 млн дронів та до 20 САУ "Богдана" щомісяця, а також успішно випробували нову балістичну ракету.

Війна • 1 жовтня, 17:30 • 35071 перегляди

У Криму пролунали вибухи, окупанти кажуть про збиті БПЛА, "Нептун" і морські дрони

У Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявляє про збиту ракету "Нептун", безпілотники та морські дрони.

Війна • 9 серпня, 02:40 • 134877 перегляди

Румунія планує з Україною розробляти ракети "Нептун" - ЗМІ

Румунія має намір співпрацювати з Україною в розробці озброєнь, особливо ракет "Нептун". Мета - посилити контроль над Чорним морем після війни і зміцнити оборонне партнерство.

Новини Світу • 3 серпня, 12:56 • 28488 перегляди