R-360 Neptune

У рф заявили про атаку дронів і ракет в окупованому Криму: під ударом аеродром "Бельбек"

Російські джерела повідомляють про атаку близько 40 БПЛА та ракет на Крим, зокрема на аеродром "Бельбек". У Севастополі спостерігали дим та чули вибухи.