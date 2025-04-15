R-360 Neptune

Український далекобійний дрон, що здатний бити на 3 тис. км, пройшов випробування. Також заслухано доповідь щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна".
Розвідувальна рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 виявила майстерню 155-ї бригади морпіхів рф, де зварювали додаткову броню. HIMARS суміжників провів тестування, майстерню знищено.
Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла успішні випробування та бойове застосування на відстань тисячі кілометрів. Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.
Сім безпілотників атакували НПС «Кропоткінська» Каспійського трубопровідного консорціуму. Станція виведена з експлуатації, транспортування нафти здійснюється на знижених режимах.
За минулу добу російська армія втратила 1530 військових, 52 бойові броньовані машини та 149 одиниць автотехніки. Загальні втрати рф з початку війни сягнули майже 860 тисяч особового складу.
Міноборони рф повідомляє про перехоплення 90 українських БПЛА в різних регіонах та над морями. Більшість дронів було збито над Азовським морем та Краснодарським краєм.
СБУ та ВМС провели успішну операцію по ураженню складу розвідувальних дронів РФ у ростовській області. Атака включала використання безпілотників та ракети "Нептун", що призвело до детонації боєприпасів.
У новорічному зверненні Президента вперше продемонстрували запуск ракети ОТРК "Сапсан". Зеленський розповів про виробництво українських ракет та безпілотників, включаючи мільйон БпЛА за рік.
Україна працює над створенням нової ракети "Трембіта" з дальністю польоту до москви. Базова версія має швидкість 400 км/год, дальність 200 км, а виробництво планується після завершення випробувань.
Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.
Президент України повідомив про успішні випробування нової ракети "Рута" та серійне виробництво ракети "Паляниця". Також він розповів про передачу першої партії ракети-дрона "Пекло" та інші українські розробки.
Російські джерела повідомляють про атаку близько 40 БПЛА та ракет на Крим, зокрема на аеродром "Бельбек". У Севастополі спостерігали дим та чули вибухи.
Окупаційна влада Севастополя повідомила про роботу ППО та збиття ракети "Нептун" над морем. Раніше в районі Стрілецької бухти через шторм вибухнула морська міна.
Президент Зеленський анонсував виробництво 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисяч крилатих ракет у 2025 році. План стійкості передбачає збільшення прямого фінансування бригад та створення Технологічної ставки.
Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".
Президент заявив про значне збільшення виробництва зброї в Україні. Зокрема, щорічно можуть виготовляти 4 млн дронів та до 20 САУ "Богдана" щомісяця, а також успішно випробували нову балістичну ракету.
У Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявляє про збиту ракету "Нептун", безпілотники та морські дрони.
Румунія має намір співпрацювати з Україною в розробці озброєнь, особливо ракет "Нептун". Мета - посилити контроль над Чорним морем після війни і зміцнити оборонне партнерство.