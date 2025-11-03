ВМС України знищили елітний спецпідрозділ рф на одній з бурових вишок: відео
Київ • УНН
Окупанти знаходились на буровій установці "Сиваш": крім технічних засобів розвідки і спостереження, було знищено ворожий розрахунок ПТРК.
Військово-морські сили України знищили російський елітний спецпідрозділ, який знаходився на буровій установці "Сиваш". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВМС України.
Деталі
Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК. У мережі з’явилось відео удару.
Водночас окупанти намагались видати поразку за перемогу. Вони поширюють відео нібито знищення катеру ВМС України боєприпасом "Ланцет". Насправді українцями було успішно застосовано дрон-камікадзе, йдеться в повідомленні.
Додатково
Самопідіймальна бурова установка "Сиваш" входила до складу Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" і була частиною т.зв "вишок Бойка". У 2014 році, після анексії Криму, вона була захоплена росіянами.
У 2023 році спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повернули під український контроль бурові вишки "Петро Годованець", "Сиваш" "Таврида" та "Україна".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму бійці ГУР МО України знищили російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.
Також УНН повідомляв, що ВМС України показали кадри ураження ракетою "Нептун" ТЕЦ у російському місті орел.