Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон ухвалює рішення щодо долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні. Він зазначив, що США не допустять продовження дій нинішньої влади.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон уже ухвалює рішення щодо подальшої долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
Деталі
В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають наміру "дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він зробив", маючи на увазі нинішню владу Венесуели. За його словами, США вже зараз ухвалюють рішення і планують активно долучатися до подій.
Ми зараз приймаємо це рішення. Ми не можемо ризикувати і дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він робив. Тому ми вирішуємо це прямо зараз і будемо активно брати участь у цьому. Ми хочемо свободи для народу. Ми хочемо, знаєте, мати чудові відносини. Я думаю, народ Венесуели дуже, дуже щасливий, тому що вони люблять Сполучені Штати. Власне, ними керувала диктатура - або навіть гірше. Гірше вже не могло бути. Це було жахливо - те, що відбувалося у Венесуелі. Величезна кількість людей гинула від наркотиків. І те, що вони зробили з нашою країною, відправляючи нам ув'язнених, людей з психіатричних установ, наркобаронів - всіх підряд, - вони відправляли їх сотнями тисяч у нашу країну. Це просто непростимо
Крім того, очікується, що Трамп звернеться до нації об 11:00 за східним часом з Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
Нагадаємо
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.
МЗС рф закликало США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес, посилаючись на інформацію про їхнє перебування в США.