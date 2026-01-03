Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон уже ухвалює рішення щодо подальшої долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають наміру "дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він зробив", маючи на увазі нинішню владу Венесуели. За його словами, США вже зараз ухвалюють рішення і планують активно долучатися до подій.

Ми зараз приймаємо це рішення. Ми не можемо ризикувати і дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він робив. Тому ми вирішуємо це прямо зараз і будемо активно брати участь у цьому. Ми хочемо свободи для народу. Ми хочемо, знаєте, мати чудові відносини. Я думаю, народ Венесуели дуже, дуже щасливий, тому що вони люблять Сполучені Штати. Власне, ними керувала диктатура - або навіть гірше. Гірше вже не могло бути. Це було жахливо - те, що відбувалося у Венесуелі. Величезна кількість людей гинула від наркотиків. І те, що вони зробили з нашою країною, відправляючи нам ув'язнених, людей з психіатричних установ, наркобаронів - всіх підряд, - вони відправляли їх сотнями тисяч у нашу країну. Це просто непростимо