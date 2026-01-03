Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро

$42.170.00
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон ухвалює рішення щодо долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні. Він зазначив, що США не допустять продовження дій нинішньої влади.

Деталі

В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають наміру "дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він зробив", маючи на увазі нинішню владу Венесуели. За його словами, США вже зараз ухвалюють рішення і планують активно долучатися до подій.

Ми зараз приймаємо це рішення. Ми не можемо ризикувати і дозволити комусь іншому просто прийти і продовжити те, що він робив. Тому ми вирішуємо це прямо зараз і будемо активно брати участь у цьому. Ми хочемо свободи для народу. Ми хочемо, знаєте, мати чудові відносини. Я думаю, народ Венесуели дуже, дуже щасливий, тому що вони люблять Сполучені Штати. Власне, ними керувала диктатура - або навіть гірше. Гірше вже не могло бути. Це було жахливо - те, що відбувалося у Венесуелі. Величезна кількість людей гинула від наркотиків. І те, що вони зробили з нашою країною, відправляючи нам ув'язнених, людей з психіатричних установ, наркобаронів - всіх підряд, - вони відправляли їх сотнями тисяч у нашу країну. Це просто непростимо

- заявив президент США Дональд Трамп.

Крім того, очікується, що Трамп звернеться до нації об 11:00 за східним часом з Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські військові захопили у спальні під час нічного рейду.

МЗС рф закликало США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес, посилаючись на інформацію про їхнє перебування в США.

Алла Кіосак

