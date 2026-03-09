Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки
Київ • УНН
Грецьке судно Шенлонг успішно пройшло через небезпечну протоку попри загрозу атак Ірану. Більшість операторів досі відмовляються від рейсів у регіоні.
Судно, що перевозило мільйон барелів саудівської нафти, пройшло через Ормузьку протоку в останні дні, ставши одним з перших великих танкерів, що залишили Перську затоку після того, як рух через цю вузьку протоку практично припинився, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Танкер "Шенлонг", що належить грецькій компанії Dynacom Tankers Management Ltd., відключив свій транспондер у Перській затоці 4 березня, прямуючи до Ормузу, і почав подавати сигнали біля берегів Індії в понеділок вранці, як показали дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.
Рух через протоку практично зупинився після початку війни між США та Ізраїлем та Іраном, а Тегеран відповів атаками кількох суден у цьому водному шляху. Загроза судноплавству фактично паралізувала потік найважливіших світових товарів та спонукала США заявити про надання військово-морського супроводу у разі потреби, а також страхового покриття.
Додамо
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив в інтерв'ю Fox News у вихідні, що танкер здійснив цей рейс; Відстеження того, чи судно перетнуло ще більше каналів, ускладнюється відключенням транспондерів. Проте мало ознак того, що загальна ситуація з безпекою в регіоні змінилася, оскільки переважна більшість судноплавних операторів, як і раніше, неохоче проходять через цей водний шлях.
Хоча несанкціоновані вантажі не перетинають Ормузьку протоку, сам Іран продовжує перевозити через неї великі обсяги нафти, згідно з даними TankerTrackers.com Inc. За оцінками компанії, з початку війни 28 лютого через цей канал пройшло щонайменше 11–12 мільйонів барелів іранської нафти.
Видання зауважує, що з початку бойових дій у регіоні було скоєно кілька нападів на судна. Військово-морські сили заявили, що хоча в неділю інцидентів не було, це слід розглядати як тимчасове затишшя, а не як зміну намірів. Об'єднаний морський інформаційний центр заявив, що зберігаються реальні загрози торговельному судноплавству та морській енергетичній інфраструктурі у цьому районі.
