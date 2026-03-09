Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки

$43.730.0850.540.36
uken
12:46 • 8060 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 16695 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 10542 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 28070 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 25954 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 44636 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64224 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 104434 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55596 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47214 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.2м/с
45%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 31108 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 29198 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 25440 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 33194 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 21080 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 10339 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 21165 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 28071 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 33283 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 104434 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Alyona alyona
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 9212 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 25502 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 29260 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34935 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 41617 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм

Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Грецьке судно Шенлонг успішно пройшло через небезпечну протоку попри загрозу атак Ірану. Більшість операторів досі відмовляються від рейсів у регіоні.

Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки

Судно, що перевозило мільйон барелів саудівської нафти, пройшло через Ормузьку протоку в останні дні, ставши одним з перших великих танкерів, що залишили Перську затоку після того, як рух через цю вузьку протоку практично припинився, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Танкер "Шенлонг", що належить грецькій компанії Dynacom Tankers Management Ltd., відключив свій транспондер у Перській затоці 4 березня, прямуючи до Ормузу, і почав подавати сигнали біля берегів Індії в понеділок вранці, як показали дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані09.03.26, 11:09 • 3258 переглядiв

Рух через протоку практично зупинився після початку війни між США та Ізраїлем та Іраном, а Тегеран відповів атаками кількох суден у цьому водному шляху. Загроза судноплавству фактично паралізувала потік найважливіших світових товарів та спонукала США заявити про надання військово-морського супроводу у разі потреби, а також страхового покриття.

Додамо

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив в інтерв'ю Fox News у вихідні, що танкер здійснив цей рейс; Відстеження того, чи судно перетнуло ще більше каналів, ускладнюється відключенням транспондерів. Проте мало ознак того, що загальна ситуація з безпекою в регіоні змінилася, оскільки переважна більшість судноплавних операторів, як і раніше, неохоче проходять через цей водний шлях.

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8357 переглядiв

Хоча несанкціоновані вантажі не перетинають Ормузьку протоку, сам Іран продовжує перевозити через неї великі обсяги нафти, згідно з даними TankerTrackers.com Inc. За оцінками компанії, з початку війни 28 лютого через цей канал пройшло щонайменше 11–12 мільйонів барелів іранської нафти.

Видання зауважує, що з початку бойових дій у регіоні було скоєно кілька нападів на судна. Військово-морські сили заявили, що хоча в неділю інцидентів не було, це слід розглядати як тимчасове затишшя, а не як зміну намірів. Об'єднаний морський інформаційний центр заявив, що зберігаються реальні загрози торговельному судноплавству та морській енергетичній інфраструктурі у цьому районі.

Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном06.03.26, 02:16 • 9290 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Fox News
Bloomberg
Індія
Сполучені Штати Америки
Іран