12:46 • 5280 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12779 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5242 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22596 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23401 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43403 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63326 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101758 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55295 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47007 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів

Київ • УНН

 • 4326 перегляди

9 березня 1959 року представили першу ляльку Барбі в купальнику. Найдорожчий екземпляр з діамантами продали на аукціоні за рекордні 302 500 доларів.

День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів

9 березня 1959 року, на Американському міжнародному ярмарку іграшок, вийшла перша Барбі. Відтоді Барбі стала надзвичайно відомою, змінила понад 130 професій та назавжди залишається у серцях справжніх поціновувачів ляльок, пише УНН.

Історія Барбі 

Рут Хендлер прагнула створити іграшку для дівчаток, вона була азартною жінкою, захоплювалась грою в покер, тому поставила усе на успішну рекламну кампанію. Ідея створення ляльки до неї прийшла під час поїздки до Швейцарії, повне імʼя Барбі - Барбара Міллісент Робертс. Цікаво, що дочку Рут Хендлер також звати Барбара, звідси існує теорія, що ляльку Рут назвала саме на честь доньки. 

Перша Барбі

Саме 9 березня 1959 року на Американському фестивалі у Нью-Йорку вийшла перша Барбі. Вона була одягнена в закритий купальник в чорно-білу смужку та чорні босоніжки. Біляве підкручене волосся зібране у модну зачіску тих часів, пухкі червоні губи. В руці вона тримала сонцезахисні окуляри 

Обмежений тираж, висока деталізація та розкішні вбрання - те, що відрізняє колекційних Барбі від звичайних. За ними полюють відчайдушні колекціонери, які готові витрачати десятки тисяч доларів за ляльку. 

Топ найдорожчих ляльок Барбі в історії: 

На пʼятому місці колекційна лялька з серії "Barbie in Midnight Red and Pink". Її продали за 17 091 долар. 

Четверте місце посідає найперша лялька Барбі, та сама у смугастому купальнику. Іграшку надзвичайно важко знайти, а коштує вона дуже дорого. Її було продано за 27 450 доларів. 

Наступну рекордсменку було створено на честь 40-річчя ляльок Барбі. "Mattel" спільно з "De Beers" придумали одяг для цієї гламурної красуні. Разом із прозорою спідницею в повну довжину, золотистим топом, бікіні та відповідним мандариновим поясом, який прикрасили 160 діамантами. Вартість Anniversary Barbie становила $85 000.

На другому місці Барбі, яку випустили для популяризації 13 фільму франшизи "Барбі та діамантовий замок". Барбі має прикраси з білого золота та 318 діамантів загальною вагою 20,66 карата. Стартова ціна Барбі $94 800.

Перше місце посідає Барбі, що є тільки в єдиному екземплярі, створена дизайнером Стефано Кантури. 

Її продали за 302 500 доларів у 2010 на аукціоні. Цікавий факт, що всі кошти з продажу пішли до фонду дослідної лабораторії раку грудей.

Олександра Месенко

