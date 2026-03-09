День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів
Київ • УНН
9 березня 1959 року представили першу ляльку Барбі в купальнику. Найдорожчий екземпляр з діамантами продали на аукціоні за рекордні 302 500 доларів.
9 березня 1959 року, на Американському міжнародному ярмарку іграшок, вийшла перша Барбі. Відтоді Барбі стала надзвичайно відомою, змінила понад 130 професій та назавжди залишається у серцях справжніх поціновувачів ляльок, пише УНН.
Історія Барбі
Рут Хендлер прагнула створити іграшку для дівчаток, вона була азартною жінкою, захоплювалась грою в покер, тому поставила усе на успішну рекламну кампанію. Ідея створення ляльки до неї прийшла під час поїздки до Швейцарії, повне імʼя Барбі - Барбара Міллісент Робертс. Цікаво, що дочку Рут Хендлер також звати Барбара, звідси існує теорія, що ляльку Рут назвала саме на честь доньки.
Перша Барбі
Саме 9 березня 1959 року на Американському фестивалі у Нью-Йорку вийшла перша Барбі. Вона була одягнена в закритий купальник в чорно-білу смужку та чорні босоніжки. Біляве підкручене волосся зібране у модну зачіску тих часів, пухкі червоні губи. В руці вона тримала сонцезахисні окуляри
Обмежений тираж, висока деталізація та розкішні вбрання - те, що відрізняє колекційних Барбі від звичайних. За ними полюють відчайдушні колекціонери, які готові витрачати десятки тисяч доларів за ляльку.
Топ найдорожчих ляльок Барбі в історії:
На пʼятому місці колекційна лялька з серії "Barbie in Midnight Red and Pink". Її продали за 17 091 долар.
Четверте місце посідає найперша лялька Барбі, та сама у смугастому купальнику. Іграшку надзвичайно важко знайти, а коштує вона дуже дорого. Її було продано за 27 450 доларів.
Наступну рекордсменку було створено на честь 40-річчя ляльок Барбі. "Mattel" спільно з "De Beers" придумали одяг для цієї гламурної красуні. Разом із прозорою спідницею в повну довжину, золотистим топом, бікіні та відповідним мандариновим поясом, який прикрасили 160 діамантами. Вартість Anniversary Barbie становила $85 000.
На другому місці Барбі, яку випустили для популяризації 13 фільму франшизи "Барбі та діамантовий замок". Барбі має прикраси з білого золота та 318 діамантів загальною вагою 20,66 карата. Стартова ціна Барбі $94 800.
Перше місце посідає Барбі, що є тільки в єдиному екземплярі, створена дизайнером Стефано Кантури.
Її продали за 302 500 доларів у 2010 на аукціоні. Цікавий факт, що всі кошти з продажу пішли до фонду дослідної лабораторії раку грудей.
