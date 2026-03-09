$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5298 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12799 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5264 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22620 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23413 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43409 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63329 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101768 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55296 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47007 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28466 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25053 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21223 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28017 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15850 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4336 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15850 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22620 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28018 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101768 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6024 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21226 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25056 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33608 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40342 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів

Київ • УНН

 • 12818 перегляди

Угорські силовики із застосуванням БТР затримали українських інкасаторів та вилучили майно банку. Потерпілих тримали в кайданках та катували.

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів

Міністерство закордонних справ України виступило з різкою заявою щодо грубих порушень міжнародного права з боку угорських силових структур, які затримали співробітників АТ "Ощадбанк". Дипломатичне відомство наголосило на неприйнятності дій офіційного Будапешта, які за характером нагадують захоплення заручників та викрадення державного майна. Про це пише УНН із посиланням на заяву МЗС.

Деталі

Інцидент стався 5 березня 2026 року на кільцевій дорозі Будапешта, де угорський Антитерористичний центр із залученням бронетранспортера, кулеметів та гранатометів заблокував два автомобілі служби інкасації "Ощадбанку".

Попри те, що українці здійснювали легальне перевезення цінностей з Відня на виконання міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International і не мали зброї, затримання проводилося як спецоперація проти небезпечних злочинців. МЗС підкреслює, що вантаж був оформлений згідно з усіма європейськими митними процедурами, проте майно банку досі не повернуто.

Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку09.03.26, 07:15 • 28472 перегляди

Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети

- йдеться у заяві МЗС.

Свідчення про тортури та психологічний тиск

Після повернення громадян додому стали відомі факти нелюдського поводження, які прямо порушують Європейську конвенцію з прав людини. Прокурори та правозахисники зафіксували наступні факти:

Попри статус свідків, українців 28 годин тримали в кайданках та перевозили із зав’язаними очима.

У затриманих вилучили мобільні телефони та особисті речі, позбавивши їх зв’язку з посольством, роботодавцем та рідними.

росія використовує інцидент з інкасаторами в Угорщині проти України - Центр страткому09.03.26, 12:56 • 2016 переглядiв

Одному із затриманих, який має інвалідність та хворіє на цукровий діабет, надали допомогу лише після втрати свідомості, причому насильно вкололи невідомий препарат, що спричинив гіпертонію.

Спілкування з громадянами України принципово велося російською мовою, а доступ до професійного перекладача чи адвоката було заблоковано.

Ігнорування консульської допомоги та незаконна депортація

Угорська сторона протягом усього часу утримання інкасаторів перешкоджала роботі українських дипломатів. Посольство отримувало неправдиву інформацію про місцеперебування співвітчизників, а консулу систематично відмовляли у зустрічі.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі

- наголошують в українському міністерстві.

Замість визнання безпідставності затримання, 6 березня угорська влада прийняла рішення про депортацію інкасаторів із трирічною забороною в’їзду до Шенгенської зони, що у МЗС розцінюють як помсту за відмову надавати потрібні слідству свідчення.

Вимоги України та міжнародна реакція

Українська сторона вимагає негайного повернення викраденого автотранспорту та цінностей, а також притягнення до відповідальності всіх угорських посадовців, винних у знущаннях.

МЗС України закликає до рішучої реакції на рівні Європейського Союзу, називаючи дії Угорщини "цинічним свавіллям". Україна готує позови до міжнародних судових інстанцій, щоб домогтися справедливості та компенсації збитків, завданих державному банку та його співробітникам.

Українська сторона добиватиметься справедливості всіма наявними національними та міжнародними правовими засобами.

- підсумували в МЗС.

Україна звільнила сімох громадян, яких утримували в Будапешті - Сибіга06.03.26, 20:14 • 6335 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Обшук
Сутички
Raiffeisen Bank International
Ощадбанк
Відень
Європейський Союз
Угорщина
Будапешт