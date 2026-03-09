МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів

Міністерство закордонних справ України виступило з різкою заявою щодо грубих порушень міжнародного права з боку угорських силових структур, які затримали співробітників АТ "Ощадбанк". Дипломатичне відомство наголосило на неприйнятності дій офіційного Будапешта, які за характером нагадують захоплення заручників та викрадення державного майна. Про це пише УНН із посиланням на заяву МЗС.

Деталі

Інцидент стався 5 березня 2026 року на кільцевій дорозі Будапешта, де угорський Антитерористичний центр із залученням бронетранспортера, кулеметів та гранатометів заблокував два автомобілі служби інкасації "Ощадбанку".

Попри те, що українці здійснювали легальне перевезення цінностей з Відня на виконання міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International і не мали зброї, затримання проводилося як спецоперація проти небезпечних злочинців. МЗС підкреслює, що вантаж був оформлений згідно з усіма європейськими митними процедурами, проте майно банку досі не повернуто.

Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети - йдеться у заяві МЗС.

Свідчення про тортури та психологічний тиск

Після повернення громадян додому стали відомі факти нелюдського поводження, які прямо порушують Європейську конвенцію з прав людини. Прокурори та правозахисники зафіксували наступні факти:

Попри статус свідків, українців 28 годин тримали в кайданках та перевозили із зав’язаними очима.

У затриманих вилучили мобільні телефони та особисті речі, позбавивши їх зв’язку з посольством, роботодавцем та рідними.

Одному із затриманих, який має інвалідність та хворіє на цукровий діабет, надали допомогу лише після втрати свідомості, причому насильно вкололи невідомий препарат, що спричинив гіпертонію.

Спілкування з громадянами України принципово велося російською мовою, а доступ до професійного перекладача чи адвоката було заблоковано.

Ігнорування консульської допомоги та незаконна депортація

Угорська сторона протягом усього часу утримання інкасаторів перешкоджала роботі українських дипломатів. Посольство отримувало неправдиву інформацію про місцеперебування співвітчизників, а консулу систематично відмовляли у зустрічі.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі - наголошують в українському міністерстві.

Замість визнання безпідставності затримання, 6 березня угорська влада прийняла рішення про депортацію інкасаторів із трирічною забороною в’їзду до Шенгенської зони, що у МЗС розцінюють як помсту за відмову надавати потрібні слідству свідчення.

Вимоги України та міжнародна реакція

Українська сторона вимагає негайного повернення викраденого автотранспорту та цінностей, а також притягнення до відповідальності всіх угорських посадовців, винних у знущаннях.

МЗС України закликає до рішучої реакції на рівні Європейського Союзу, називаючи дії Угорщини "цинічним свавіллям". Україна готує позови до міжнародних судових інстанцій, щоб домогтися справедливості та компенсації збитків, завданих державному банку та його співробітникам.

Українська сторона добиватиметься справедливості всіма наявними національними та міжнародними правовими засобами. - підсумували в МЗС.

