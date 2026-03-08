Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворога
Київ • УНН
Сили оборони уразили комплекс Панцирь-С1, катер БК-16 та пункти управління БПЛА в Криму та рф. Також завдано ударів по командних пунктах окупантів.
Підрозділи Сил оборони України 7 березня та в ніч на 8 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території росії. Серед уражених цілей - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", десантний катер та кілька пунктів управління безпілотниками. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території рф. У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (окупований Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються
Також, за попередніми даними, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БПЛА "Оріон" у районі Красносільського (окупований Крим), пункт управління БПЛА у дунайці (бєлгородська область, рф), пункт управління БПЛА у районі Гуляйполя (Запорізька область), а також пункт управління БПЛА у Селидовому (окупована Донецька область).
Крім того, удари були завдані по командно-спостережних пунктах підрозділів російських військ у районах Нижнього Рогачика Запорізької області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому Донецької області.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються. Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій
