Юлія Свириденко

Рідкоземельні метали України, які зажадав Трамп в обмін на допомогу: що про них відомо

Україна має найбільші в Європі запаси літію та титану, а також інші цінні родовища. Росія вже окупувала 33% родовищ рідкоземельних мінералів, а США зацікавлені в отриманні доступу до українських ресурсів.