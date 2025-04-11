Юлія Свириденко подарувала принцу Гаррі великодній кошик з паскою, випеченою з борошна з розмінованих полів Сумщини. Писанки для кошика зробила мати загиблої парамедикині Ірини Цибух.
Українська делегація вирушить до США для обговорення нової угоди про рідкоземельні мінерали. Переговори мають на меті досягнення взаємовигідного тексту угоди.
За словами Зеленського, товарообіг України та США малий, обсяг постачання зброї це не зачепить. Він додав, що Київ працює над поліпшенням умов.
США запровадили 10% мито для України, але воно не є критичним. У 2024 році експорт до США склав $874 млн, імпорт – $3,4 млрд. Україна сподівається на кращі умови.
Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.
Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.
Уряд України працює над угодою зі США щодо корисних копалин, яка відображатиме інтереси України. Зеленський заявив, що США запропонували нову версію угоди.
Уряд України отримав текст угоди від США щодо корисних копалин. Остаточного консенсусу ще не досягнуто, триває опрацювання та консультації.
Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.
Українці отримали 703 млн гривень допомоги в рамках Зимової єПідтримки. Близько 60% коштів витрачено на комунальні послуги, заявки через Укрпошту опрацюють до кінця квітня.
Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.
Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.
Франція виділяє 200 мільйонів євро на підтримку енерговідновлення, житла, охорони здоров'я та розмінування України. Перші 19 проектів вже відібрано для реалізації протягом 16 місяців.
Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу підписати угоду про інвестиційний фонд відбудови з США. Остаточне рішення щодо підписанта стане відомо завтра.
Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.
Перша віцепрем'єр-міністерка повідомила про наявність цінних ресурсів на окупованих територіях, які зараз контролює рф. Серед них - титан, що використовується в авіаційній та оборонній галузях.
Уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня 2024 року. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки.
Голова ОП Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко відправляються на новий раунд переговорів з американськими партнерами. Зустрічі стосуватимуться подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги.
З 9,6 млрд грн держдопомоги за програмами "єПідтримка" та "Нацкешбек" українці витратили 6,7 млрд грн. 56% коштів пішло на оплату комунальних послуг, решта - на зв'язок, харчування та інші послуги.
США запроваджують нові мита на імпорт сталі, що зачепить український експорт металургійної продукції. Українська сторона шукає рішення до 12 березня, коли мають набути чинності 25% тарифи.
Україна має найбільші в Європі запаси літію та титану, а також інші цінні родовища. Росія вже окупувала 33% родовищ рідкоземельних мінералів, а США зацікавлені в отриманні доступу до українських ресурсів.
У 2024 році 23 тисячі українців отримали ваучери на навчання, а 67 тисяч пройшли професійне навчання за програмами Служби зайнятості. Мінекономіки планує розширити програми та зробити послуги доступнішими через "Дію".
Кабмін готовий приватизувати Sense Bank та розглядає продаж частини "Укрнафти". Також планується передача порту "Чорноморськ" у концесію в рамках державно-приватного партнерства.
Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про оптимістичні очікування бізнесу щодо завершення активної фази війни у 2025 році. Для інвестицій в Україну потрібні гарантії безпеки, зокрема через механізми НАТО.
У 2024 році в Україні обстежено та розміновано 35 тис. кв. км території, з яких 17 тис. кв. км повернуто до використання. Залучено 73 оператори протимінної діяльності та 200 машин механічного розмінування.
Проєкт нового Трудового кодексу передбачає право роботодавців моніторити робочі переписки та встановлювати відеоспостереження. Контроль можливий лише як крайній захід та за умови інформування працівників.
У 2024 році 8,5 тисяч українських родин отримали кредити за програмою єОселя на суму 14,6 млрд грн. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці - 49% від загальної кількості.
Попит на фахівців в Україні досяг довоєнного рівня, а держава запустила десятки програм перекваліфікації. У 2025 році планується виділити 700 млн євро на перенавчання ще 180 тисяч українців.
Україна може отримати €12,5 млрд від ЄС у 2025 році при виконанні 56 індикаторів програми Ukraine Facility. У 2024 році очікується €16,2 млрд після виконання 23 кроків програми.