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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24441 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150859 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133365 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135912 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132319 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132912 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195455 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77383 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164491 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116579 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Юлія Свириденко подарувала принцу Гаррі великодній кошик з паскою, випеченою з борошна з розмінованих полів Сумщини. Писанки для кошика зробила мати загиблої парамедикині Ірини Цибух.

Суспільство • 11 квітня, 18:28 • 11003 перегляди

Україна відправить делегацію в США для переговорів щодо рідкоземельних копалин наступного тижня - АР

Українська делегація вирушить до США для обговорення нової угоди про рідкоземельні мінерали. Переговори мають на меті досягнення взаємовигідного тексту угоди.

Економіка • 6 квітня, 20:24 • 5092 перегляди

Для нас це не проблема: Зеленський про мита від США

За словами Зеленського, товарообіг України та США малий, обсяг постачання зброї це не зачепить. Він додав, що Київ працює над поліпшенням умов.

Економіка • 4 квітня, 18:10 • 9529 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

США запровадили 10% мито для України, але воно не є критичним. У 2024 році експорт до США склав $874 млн, імпорт – $3,4 млрд. Україна сподівається на кращі умови.

Економіка • 3 квітня, 06:50 • 152278 перегляди

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.

Війна • 2 квітня, 15:37 • 24256 перегляди

Голова Держпраці Дегнера задекларував понад 1,4 млн грн доходу за 2024 рік

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Економіка • 30 березня, 05:22 • 33870 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Уряд України працює над угодою зі США щодо корисних копалин, яка відображатиме інтереси України. Зеленський заявив, що США запропонували нову версію угоди.

Економіка • 28 березня, 11:39 • 174106 перегляди

"Ми дійсно отримали текст угоди" - Свириденко про угоду з США щодо копалин

Уряд України отримав текст угоди від США щодо корисних копалин. Остаточного консенсусу ще не досягнуто, триває опрацювання та консультації.

Економіка • 28 березня, 09:46 • 32107 перегляди

Міністр у справах ветеранів Калмикова задекларувала понад 567 тис. грн доходу

Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.

Суспільство • 26 березня, 08:38 • 19727 перегляди

Частину заявок зимової єПідтримки опрацюють до кінця квітня: уряд вже завершив виплати

Українці отримали 703 млн гривень допомоги в рамках Зимової єПідтримки. Близько 60% коштів витрачено на комунальні послуги, заявки через Укрпошту опрацюють до кінця квітня.

Економіка • 24 березня, 10:06 • 34447 перегляди

Міністр економіки Свириденко задекларувала понад 1,2 млн грн зарплати

Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.

Економіка • 22 березня, 22:16 • 65547 перегляди

Перші українці придбали житло через програму єОселя за допомогою сертифіката єВідновлення - Мінекономіки

Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.

Суспільство • 7 березня, 15:38 • 19118 перегляди

Франція надасть Україні 200 млн євро: куди підуть кошти

Франція виділяє 200 мільйонів євро на підтримку енерговідновлення, житла, охорони здоров'я та розмінування України. Перші 19 проектів вже відібрано для реалізації протягом 16 місяців.

Економіка • 7 березня, 13:29 • 15931 перегляди

"Завтра побачимо" - МЗС про те, хто підпише угоду про надра зі США

Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу підписати угоду про інвестиційний фонд відбудови з США. Остаточне рішення щодо підписанта стане відомо завтра.

Економіка • 27 лютого, 15:04 • 29348 перегляди

Просуваємося в роботі: Єрмак про новий раунд переговорів з США

Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.

Економіка • 23 лютого, 16:52 • 119188 перегляди

Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.

Економіка • 23 лютого, 13:34 • 118105 перегляди

Свириденко: на окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на 350 млрд доларів

Перша віцепрем'єр-міністерка повідомила про наявність цінних ресурсів на окупованих територіях, які зараз контролює рф. Серед них - титан, що використовується в авіаційній та оборонній галузях.

Економіка • 23 лютого, 13:13 • 23221 перегляди

В Україні планують продовжити термін перебронювання працівників до 31 березня: що відомо

Уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня 2024 року. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки.

Суспільство • 23 лютого, 13:10 • 102648 перегляди

Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо

Голова ОП Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко відправляються на новий раунд переговорів з американськими партнерами. Зустрічі стосуватимуться подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги.

Економіка • 23 лютого, 12:59 • 20472 перегляди

"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат

З 9,6 млрд грн держдопомоги за програмами "єПідтримка" та "Нацкешбек" українці витратили 6,7 млрд грн. 56% коштів пішло на оплату комунальних послуг, решта - на зв'язок, харчування та інші послуги.

Економіка • 18 лютого, 02:49 • 33923 перегляди

У Мінекономіки оцінили вплив мит США на українську сталь: заявили, що готові шукати рішення з партнерами

США запроваджують нові мита на імпорт сталі, що зачепить український експорт металургійної продукції. Українська сторона шукає рішення до 12 березня, коли мають набути чинності 25% тарифи.

Економіка • 11 лютого, 14:35 • 104087 перегляди

Рідкоземельні метали України, які зажадав Трамп в обмін на допомогу: що про них відомо

Україна має найбільші в Європі запаси літію та титану, а також інші цінні родовища. Росія вже окупувала 33% родовищ рідкоземельних мінералів, а США зацікавлені в отриманні доступу до українських ресурсів.

Війна • 4 лютого, 08:45 • 190433 перегляди

Ваучери на навчання стануть доступні в "Дії", а програм зайнятості побільшає - Мінекономіки

У 2024 році 23 тисячі українців отримали ваучери на навчання, а 67 тисяч пройшли професійне навчання за програмами Служби зайнятості. Мінекономіки планує розширити програми та зробити послуги доступнішими через "Дію".

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Україна готова продати частину "Укрнафти" та Sense Bank - Свириденко

Кабмін готовий приватизувати Sense Bank та розглядає продаж частини "Укрнафти". Також планується передача порту "Чорноморськ" у концесію в рамках державно-приватного партнерства.

Економіка • 24 січня, 12:41 • 30812 перегляди

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Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про оптимістичні очікування бізнесу щодо завершення активної фази війни у 2025 році. Для інвестицій в Україну потрібні гарантії безпеки, зокрема через механізми НАТО.

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Сапери повернули до використання 17 тисяч кв. км території України у 2024 році

У 2024 році в Україні обстежено та розміновано 35 тис. кв. км території, з яких 17 тис. кв. км повернуто до використання. Залучено 73 оператори протимінної діяльності та 200 машин механічного розмінування.

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Роботодавець зможе читати переписки працівників - проєкт нового Трудового кодексу

Проєкт нового Трудового кодексу передбачає право роботодавців моніторити робочі переписки та встановлювати відеоспостереження. Контроль можливий лише як крайній захід та за умови інформування працівників.

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Обсяг виданих кредитів за програмою єОселя у 2024 році зріс на 65%

У 2024 році 8,5 тисяч українських родин отримали кредити за програмою єОселя на суму 14,6 млрд грн. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці - 49% від загальної кількості.

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Ринок праці: попит на фахівців досяг довоєнного рівня, до 100 тис. українців змінили професію

Попит на фахівців в Україні досяг довоєнного рівня, а держава запустила десятки програм перекваліфікації. У 2025 році планується виділити 700 млн євро на перенавчання ще 180 тисяч українців.

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Україна має виконати 56 індикаторів для отримання від ЄС €12,5 млрд у 2025 році

Україна може отримати €12,5 млрд від ЄС у 2025 році при виконанні 56 індикаторів програми Ukraine Facility. У 2024 році очікується €16,2 млрд після виконання 23 кроків програми.

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