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Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує фінального звіту від глави МЗС Андрія Сибіги щодо призначення посла України у США. Серед кандидатів, зокрема, колишній посол Оксана Маркарова, колишні глави МЗС Дмитро Кулеба та Павло Клімкін, передає УНН.

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Передусім я чекаю фінального звіту від Андрія Сибіги щодо послів в різних країнах, і там будуть деякі зміни, і, безумовно, там буде рішення по послу України в США. Не тільки в США, в ключових країнах можуть бути також деякі зміни - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи може бути призначена Оксана Маркарова знову послом у США, Зеленський відповів: "Може бути".

Можу з вами поділитись думками і обговореннями, які є щодо цієї людини на цю посаду. Тобто, окрім Оксани, ви знаєте, що я вже про це комунікував, і колишня прем’єр-міністр Юлія Свириденко може бути послом в США. Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом в США. Клімкін також не викликає у мене запитань - додав Зеленський.

Він також наголосив, що рівень міністра закордонних справ Андрія Сибіги також підходить до таких викликів.

І військовий, досвідчений, я б так сказав, досвідчений військовий з високим рівнем англійської також може бути послом України в США - резюмував Президент.

Нагадаємо

Оксана Маркарова була послом України у США з 2021 по 2025 рік. У 2025 році на цю посаду було призначено Ольгу Стефанішину, яку Зеленський звільнив вже через рік.

Після звільнення Стефанішиній повідомили про нову підозру.

Вищий антикорупційний суд Стефанішиній обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень. Також суд поклав на неї низку процесуальних обов'язків.