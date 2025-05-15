Оксана Маркарова

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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 15308 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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