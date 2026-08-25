Віталій Безгін

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України

Віталій Юрійович Безгін народився 18 квітня 1990 року в Євпаторії (АР Крим). З відзнакою закінчив факультет міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. До парламентської кар'єри працював у сфері реклами, дизайну та комунікацій: з 2012 по 2015 рік — креативний директор рекламного агентства «Scu Kyiv», згодом займався політичним консалтингом і стратегічними комунікаціями. Був членом Демократичного альянсу. У 2019 році обраний народним депутатом від «Слуги народу» (№77 у списку). У Верховній Раді входив до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очолював підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою. У 2026 році обраний заступником голови партії «Слуга народу» по роботі з тимчасово окупованими територіями, ВПО та мережею фракцій. 16 липня 2026 року склав депутатський мандат і перейшов до Кабінету міністрів, очоливши оновлене міністерство, до назви якого вперше включено згадку про внутрішньо переміщених осіб.