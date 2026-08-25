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Віталій Безгін

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України
Віталій Юрійович Безгін народився 18 квітня 1990 року в Євпаторії (АР Крим). З відзнакою закінчив факультет міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. До парламентської кар'єри працював у сфері реклами, дизайну та комунікацій: з 2012 по 2015 рік — креативний директор рекламного агентства «Scu Kyiv», згодом займався політичним консалтингом і стратегічними комунікаціями. Був членом Демократичного альянсу. У 2019 році обраний народним депутатом від «Слуги народу» (№77 у списку). У Верховній Раді входив до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очолював підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою. У 2026 році обраний заступником голови партії «Слуга народу» по роботі з тимчасово окупованими територіями, ВПО та мережею фракцій. 16 липня 2026 року склав депутатський мандат і перейшов до Кабінету міністрів, очоливши оновлене міністерство, до назви якого вперше включено згадку про внутрішньо переміщених осіб.
2016
Член бюро Київської організації Демократичного альянсу
2019
Обраний народним депутатом IX скликання від «Слуги народу»; голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою
2026
Заступник голови партії «Слуга народу» по роботі з ТОТ та ВПО
2026
Призначений міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України
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