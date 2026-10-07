МВС пояснило, як діяти під час атаки в дорозі та де ховатися

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) дали поради на випадок, якщо атака застала людину в дорозі. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що якщо обстріл почався під час перебування у громадському транспорті, треба попросити водія зупинитися, вийти з транспортного засобу та відійти якомога далі від дороги й конструкцій, які можуть обвалитися. Залишатися в салоні під час обстрілу не варто, оскільки транспорт не забезпечує належного захисту.

Якщо атака застала за кермом

Водіям радять зупинити автомобіль і залишити його. Намагатися на великій швидкості виїхати із зони обстрілу не рекомендують.

Після виходу з машини потрібно відійти від неї та знайти найближче безпечне заглиблення. Автомобіль не захищає людину від уламків і може загорітися.

Чому не можна ховатися під мостом

В МВС застерігають від спроб перечекати обстріл під мостами та естакадами. Такі конструкції не є безпечним укриттям, адже внаслідок удару вони можуть пошкодитися або обвалитися.

Якщо людина перебуває на території, де раніше точилися активні бойові дії, не можна зупинятися на узбіччі. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, тому необхідно звертати увагу на попереджувальні знаки.

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Що робити, якщо укриття поруч немає

Якщо швидко дістатися укриття неможливо, варто знайти найближче заглиблення та лягти в ньому обличчям до землі.

Потрібно:

схрестити ноги;

прикрити голову руками;

заплющити очі;

відкрити рот.

Якщо поруч перебуває дитина, дорослим радять прикрити її собою. Без нагальної потреби не слід підіймати голову. Щойно з'явиться така можливість, потрібно перейти до найближчого укриття.

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