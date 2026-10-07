МВД объяснило, как действовать во время атаки в дороге и где укрываться

В Министерстве внутренних дел (МВД) дали советы на случай, если атака застала человека в дороге. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что если обстрел начался во время нахождения в общественном транспорте, нужно попросить водителя остановиться, выйти из транспортного средства и отойти как можно дальше от дороги и конструкций, которые могут обрушиться. Оставаться в салоне во время обстрела не стоит, поскольку транспорт не обеспечивает надлежащей защиты.

Если атака застала за рулём

Водителям советуют остановить автомобиль и покинуть его. Пытаться на большой скорости выехать из зоны обстрела не рекомендуют.

После выхода из машины нужно отойти от неё и найти ближайшее безопасное углубление. Автомобиль не защищает человека от осколков и может загореться.

Почему нельзя прятаться под мостом

В МВД предостерегают от попыток переждать обстрел под мостами и эстакадами. Такие конструкции не являются безопасным укрытием, поскольку в результате удара они могут повредиться или обрушиться.

Если человек находится на территории, где ранее велись активные боевые действия, нельзя останавливаться на обочине. Там могут оставаться взрывоопасные предметы, поэтому необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки.

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Что делать, если укрытия рядом нет

Если быстро добраться до укрытия невозможно, стоит найти ближайшее углубление и лечь в нём лицом к земле.

Нужно:

скрестить ноги;

прикрыть голову руками;

закрыть глаза;

открыть рот.

Если рядом находится ребёнок, взрослым советуют прикрыть его собой. Без острой необходимости не следует поднимать голову. Как только появится такая возможность, нужно перейти в ближайшее укрытие.

Напомним

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