Кайя Каллас

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27023 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф пытается выторговать у Запада замороженные активы – Зеленский

россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.

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"Белая книга" по обороне ЕС согласовывается с целями НАТО - Каллас

Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.

Новости Мира • 4 апреля, 09:58 • 6721 просмотра

Каллас заявила, что ЕС должен укреплять собственную оборонную промышленность, потому что слишком много покупает в США

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости усиления оборонной промышленности Европы и диверсификации закупок оружия. ЕС должен производить боеприпасы самостоятельно и покупать их у разных союзников.

политика • 3 апреля, 13:12 • 7594 просмотра

Каллас: предоставление Украине 2 млн снарядов в этом году - приоритет ЕС, сегодня удалось уточнить планы

Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.

Война • 3 апреля, 12:50 • 10181 просмотра

"Уже имеем более 50%": Каллас заявила о продвижении с помощью Украине на фоне инициативы о 2 млн снарядов

На встрече министров обороны ЕС обсудят, как быстрее предоставить помощь Украине и усилить собственную оборону. Зеленский просил 5 млрд евро на 2 млн снарядов.

Война • 3 апреля, 10:13 • 10443 просмотра

5 млрд евро на снаряды: министры ЕС в Варшаве обсудят инициативу Каллас об усилении поддержки Украины

В Варшаве министры обороны стран ЕС обсудят инициативу Каи Каллас по усилению поддержки Украины. В частности, речь идет о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды.

Война • 31 марта, 13:48 • 30472 просмотра

В Сирии сформировано новое правительство после свержения режима Асада

Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.

политика • 30 марта, 00:17 • 16267 просмотра

Французский регулятор приказал компании Eutelsat прекратить трансляцию двух российских каналов

Французский телекоммуникационный регулятор Arcom приказал Eutelsat прекратить трансляцию STS и Channel 5 из-за санкций ЕС. Давление на компанию по прекращению трансляции других российских каналов растет.

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Франция и Италия задерживают выделение ЕС 5 млрд евро на боеприпасы Украине - Bloomberg

Усилия ЕС предоставить Украине 5 млрд евро на боеприпасы задерживаются Францией и Италией. Они не хотят обнародовать большие цифры и просят больше деталей относительно плана.

Война • 21 марта, 11:00 • 139804 просмотра

ЕС ищет способы увеличить поддержку Украины в дополнение к обещанным 15 млрд евро - Кошта

ЕС изучает дополнительные пути поддержки Украины, кроме уже запланированной помощи на 2025 год и обещанных странами-членами 15 млрд евро. Зеленский призвал выделить 5 млрд евро на снаряды.

политика • 21 марта, 06:19 • 12873 просмотра

Зеленский призвал ЕС сделать невозможным блокирование решений одной страной-участницей

Президент Украины заявил, что ЕС должен создать механизмы, которые бы предотвращали блокирование решений одной страной-участницей. Это касается, в частности, процесса вступления Украины в Евросоюз.

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Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico

Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.

политика • 20 марта, 12:07 • 15074 просмотра

Каллас: ЕС прямо сейчас работает над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины

Глава дипломатии ЕС призвала к быстрым действиям. Рассматривается план выделения 5 миллиардов евро на боеприпасы для Украины, как настоятельную необходимость.

Война • 20 марта, 10:59 • 15895 просмотра

На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас

На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского о его разговоре с Трампом. Также обсудят, что еще можно сделать для Украины и собственной защиты.

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Семь стран ЕС поддерживают финансирование Радио Свободная Европа после сокращения помощи США - Politico

Ряд стран ЕС, включая Германию и страны Балтии, выступили за финансирование «Радио Свободная Европа» на фоне уменьшения поддержки со стороны США. Чехия инициировала этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС.

политика • 18 марта, 12:45 • 7436 просмотра

Великобритания и ЕС ведут переговоры о конфискации замороженных активов рф - Bloomberg

Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.

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ЕС обсудил с США риски в переговорах с рф, но россия не садится за стол переговоров - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждал с США возможные риски в переговорах с россией. Сейчас переговоров нет, поскольку россия не желает садиться за стол переговоров.

Война • 17 марта, 14:06 • 18921 просмотра

В ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на 40 млрд евро, проделали еще определенную работу в этом направлении - Каллас

В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины. Обсуждаются детали и продолжается работа в этом направлении.

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Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине

В правительстве ФРГ заявили, что россия пока сдержанна относительно 30-дневного прекращения огня. Вопрос Украины будет рассмотрен на саммите ЕС в ближайшие дни.

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Сибига призвал ЕС к скорейшему укреплению обороноспособности Украины и Европы

Министр иностранных дел Сибига призвал ЕС укрепить обороноспособность Украины и Европы. Он предложил применять более частые пакеты помощи для различных секторов.

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ЕС подготовил "Белую книгу" по инвестициям в оборону для сдерживания рф и поддержки Украины - Politico

ЕС планирует развивать оборонную промышленность путем уменьшения поддержки США. Приоритетом является обеспечение Украины оружием, боеприпасами и усиление сотрудничества в оборонной сфере.

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Шольц прокомментировал идею перемирия между Украиной и россией

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией, назвав это важным шагом к справедливому миру. Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США в Джидде.

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Каллас после переговоров в Джидде: ЕС готов сыграть свою роль для достижения справедливого мира

Кая Каллас приветствовала переговоры США и Украины в Джидде. ЕС готов сыграть свою роль в достижении справедливого и прочного мира.

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Мир сталкивается с опасной заменой международного права на право силы - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила в Совете Безопасности ООН по поводу нарушения международного права и замены его "правом силы". Она подтвердила поддержку Украины и призвала россию прекратить войну.

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"путин показывает, что не заинтересован в мире": Каллас призвала ЕС увеличить военную поддержку Украины после массированной атаки рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

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Еврорада соберется на следующее заседание по военной поддержке Украины 21 марта - Стефанишина

Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.

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Каллас надеется на достижение ЕС политического соглашения по увеличению военной помощи Украине

Кая Каллас ожидает достижения политического соглашения о предоставлении Украине 1,5 млн боеприпасов и другой военной техники. План поддержки может быть реализован даже без согласия Венгрии.

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В ЕС перед саммитом еще не смогли согласовать сумму военной помощи Украине на этот год - Reuters

Страны-члены ЕС не достигли согласия по предложению определить конкретную сумму военной помощи Украине на 2024 год. Европейская комиссия предлагает мобилизовать до 800 млрд евро на европейскую оборону.

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Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.

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