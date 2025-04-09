Кайя Каллас

Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.