Кайя Каллас

Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.
Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости усиления оборонной промышленности Европы и диверсификации закупок оружия. ЕС должен производить боеприпасы самостоятельно и покупать их у разных союзников.
Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.
На встрече министров обороны ЕС обсудят, как быстрее предоставить помощь Украине и усилить собственную оборону. Зеленский просил 5 млрд евро на 2 млн снарядов.
В Варшаве министры обороны стран ЕС обсудят инициативу Каи Каллас по усилению поддержки Украины. В частности, речь идет о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды.
Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.
Французский телекоммуникационный регулятор Arcom приказал Eutelsat прекратить трансляцию STS и Channel 5 из-за санкций ЕС. Давление на компанию по прекращению трансляции других российских каналов растет.
Усилия ЕС предоставить Украине 5 млрд евро на боеприпасы задерживаются Францией и Италией. Они не хотят обнародовать большие цифры и просят больше деталей относительно плана.
ЕС изучает дополнительные пути поддержки Украины, кроме уже запланированной помощи на 2025 год и обещанных странами-членами 15 млрд евро. Зеленский призвал выделить 5 млрд евро на снаряды.
Президент Украины заявил, что ЕС должен создать механизмы, которые бы предотвращали блокирование решений одной страной-участницей. Это касается, в частности, процесса вступления Украины в Евросоюз.
Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.
Глава дипломатии ЕС призвала к быстрым действиям. Рассматривается план выделения 5 миллиардов евро на боеприпасы для Украины, как настоятельную необходимость.
На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского о его разговоре с Трампом. Также обсудят, что еще можно сделать для Украины и собственной защиты.
Ряд стран ЕС, включая Германию и страны Балтии, выступили за финансирование «Радио Свободная Европа» на фоне уменьшения поддержки со стороны США. Чехия инициировала этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС.
Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждал с США возможные риски в переговорах с россией. Сейчас переговоров нет, поскольку россия не желает садиться за стол переговоров.
В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины. Обсуждаются детали и продолжается работа в этом направлении.
В правительстве ФРГ заявили, что россия пока сдержанна относительно 30-дневного прекращения огня. Вопрос Украины будет рассмотрен на саммите ЕС в ближайшие дни.
Министр иностранных дел Сибига призвал ЕС укрепить обороноспособность Украины и Европы. Он предложил применять более частые пакеты помощи для различных секторов.
ЕС планирует развивать оборонную промышленность путем уменьшения поддержки США. Приоритетом является обеспечение Украины оружием, боеприпасами и усиление сотрудничества в оборонной сфере.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией, назвав это важным шагом к справедливому миру. Кая Каллас приветствовала переговоры Украины и США в Джидде.
Кая Каллас приветствовала переговоры США и Украины в Джидде. ЕС готов сыграть свою роль в достижении справедливого и прочного мира.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила в Совете Безопасности ООН по поводу нарушения международного права и замены его "правом силы". Она подтвердила поддержку Украины и призвала россию прекратить войну.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на массированные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.
Кая Каллас ожидает достижения политического соглашения о предоставлении Украине 1,5 млн боеприпасов и другой военной техники. План поддержки может быть реализован даже без согласия Венгрии.
Страны-члены ЕС не достигли согласия по предложению определить конкретную сумму военной помощи Украине на 2024 год. Европейская комиссия предлагает мобилизовать до 800 млрд евро на европейскую оборону.
На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.