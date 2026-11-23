Есть информация от ГУР Минобороны относительно обновлённых российских планов ударов, и есть соответствующие задачи для военных. Об этом 23 ноября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания по ликвидации последствий российских ударов, обновив информацию о ситуации в регионах, пишет УНН.

Был доклад ГУР относительно обновлённых российских планов ударов, есть соответствующие задачи для военных. Обсудили это с Главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на ПОЛНОЕ выполнение определённых защитных задач - написал Зеленский в соцсетях.

Ситуация в энергетике на фоне ударов рф

"Первое — Одесса и область. Уже несколько дней ситуация крайне сложная из-за ударов по линиям электропередачи, подстанциям. россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления, а также выискивают альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Противодействуем", — сообщил Зеленский.

По его словам, "обсудили с министром энергетики и другими правительственными чиновниками ускорение ремонтов".

"Были также доклады о ситуации в Днепре и области, на Харьковщине, в Запорожье, в Киеве, на Полтавщине, в Сумах, Конотопе и других городах и громадах Сумской области, а также на Черниговщине. Отдельно обсудили вызовы и привлечение сил в Славянске и Краматорске. Благодарю все ремонтные бригады, каждого и каждую, кто фактически 24/7 работает ради восстановления", — отметил Зеленский.

Отдельно о новых ударах рф сообщил в соцсетях Премьер-министр Сергей Корецкий.

"россияне со вчерашнего вечера атакуют железнодорожную, энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Последствия зафиксированы в двенадцати областях и Киеве", — указал Премьер и перечислил:

"в Днепре враг ударил по территории железнодорожного вокзала. Повреждены пассажирские вагоны; один человек получил ранения";

"железнодорожную станцию россияне также атаковали на Житомирщине, а утром — локомотивное депо в Харькове";

"на Харьковщине под ударами были электроподстанции и линии электропередачи. В Харькове российский дрон попал в гостиницу. В Лозовой в результате утренних атак ранены 11 человек";

"утром россияне убили трёх человек в Запорожье. Также в городе повреждена больница";

"в Краматорске дрон атаковал эвакуационный автомобиль: два человека погибли, четверо ранены";

"в Никополе в результате артобстрела погиб человек, в городе повреждён профессиональный лицей";

"есть разрушения гражданской инфраструктуры в Киевской, Сумской, Одесской, Винницкой, Полтавской областях";

"в Киеве обломки дрона упали на территории учебных заведений".

"Всего с вечера погибли шесть человек, ещё 32 ранены, из них один ребёнок. Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего российского удара по жилой пятиэтажке в Вышгородском районе Киевской области. Число погибших возросло до 11 человек", — указал Премьер.

Логистика в Киеве

"Был доклад о работе в Киеве с логистикой, а именно — об обеспечении города дополнительным транспортом, гарантировании бесперебойной работы транспорта во время отключений электричества и после российских ударов", — указал Президент.

Задержки с перехватчиками для Patriot

"МИД и министр обороны Украины получили персональные задания по коммуникации с партнёрами ради ускорения поставок ПВО. Есть конкретные страны, которые могут помочь, и необходимы более оперативные поставки в Украину. Важно, чтобы было преодолено и затягивание поставок перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США", — подчеркнул Зеленский.

"Слава Украине!" — подытожил Президент.

"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot